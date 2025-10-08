Policija pred zasedanjem Nata: Pot načrtujte za kakšen drug dan, če res ni nujno

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani bo od petka prizorišče zasedanja zveze Nato, kar bo izrazito vplivalo na prometne razmere. Kot smo poročali, so napovedane zapore in obvozi, z njimi pa bistveno daljši potovalni časi. Tisti, ki lahko, naj delajo od doma, svetuje policija.

Od petka, 10. oktobra, od 7. ure zjutraj do ponedeljka, 13. oktobra, do predvidoma 19. ure, bo zaradi zagotavljanja varnosti med zasedanjem parlamentarne skupščine zveze Nata na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaprt del Dunajske ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto iz središča mesta proti Bežigradu. Zaprt bo tudi pločnik za pešce in kolesarje. Ker pričakujejo prometne zastoje, vsem udeležencem v prometu svetujejo, naj se temu delu prestolnice raje izognejo.

»Že tako nam ne gredo na roko trenutne zapore na Dunajski cesti, kjer imamo odprt en prometni pas v smeri proti Bežigradu,« je danes povedal vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Ljubljana Primož Kadunc.

Obvoz za mestni potniški promet bo potekal po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti, voznikom pa svetujejo obvoz po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici ter po Topniški ulici.

Najhuje bo v petek in ponedeljek

V smeri proti Bežigradu za ves promet zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo in Linhartovo cesto. FOTO: MOL

Od petka dalje močno vplivalo na promet v širšem središču mesta. Vozniki naj se pripravijo na zapore, obvoze in daljše potovalne čase: kot navajajo Slovenske novice, policija celo svetuje, naj tisti, ki lahko, ta petek raje delajo od doma.

Kdaj bo najhuje? Največje zastoje pričakujejo v petek od približno 11. ure dalje in v ponedeljek od 7. ure zjutraj do poznega popoldneva, predvidoma do 18. ali 19. ure, odvisno od poteka dogodkov. Takrat bodo na križiščih policisti v okrepljeni sestavi. Voznikom svetujejo, naj na pot krenejo bistveno prej ali naj si izberejo alternativne poti, saj bodo zamude neizogibne.

Za akreditirane udeležence bo veljal poseben vstopni režim prek določenih kontrolnih točk, za vse ostale pa bo območje Gospodarskega razstavišča zaprto.

Zapora bo sicer vzpostavljena v petek že ob 5. uri zjutraj, varovalne ograje pa bodo postavili med 7. in 8. uro, ko bo zaprta celotna cesta proti Bežigradu.