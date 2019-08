Kriminalna združba je prevažala predvsem ljudi iz socialnega dna in odvisnike od drog

Pridržani naj bi bili stari znanci policije (fotografija je simbolična). FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Večinoma so jih prevažali v Italijo

Za prevoz od 200 do 500 evrov

V hišnih preiskavah, povezanih z ilegalnimi migranti, so v torek aretirali sedem oseb . Več kot 70 kriminalistov in policistov je namreč na širšem območju Celja izvajalo hišne preiskave zoper kriminalno združbo, ki je delovala na tem območju.Kot je policija sporočila že včeraj, so po zbranih ugotovitvah osumljeni v sodelovanju z neznanimi storilci z območja Slovenije ali tujine organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala z namenom prevažanja ilegalnih migrantov. Od konca lanskega leta do danes so preko Slovenije prepeljali najmanj 270 ljudi.Ker so aktivnosti na terenu včeraj še potekale, so s PU Celje več podrobnosti v zvezi s preiskavo pojasnili na današnji novinarski konferenci. Spregovorili so tudi o trenutnem stanju na področju ilegalnih migracij in ukrepih policije. Govorili so vodja sektorja kriminalistične policije PU Celje, samostojni policijski inšpektor v oddelku za državno mejo in tujce SUP PU Celje, vodja oddelka za kriminalne združbe v sektorju za organizirano kriminaliteto UKP GPUter višji policijski inšpektor iz sektorja mejne policije UUP GPU»Včeraj smo s sedmimi hišnimi preiskavami zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj. Obravnavami smo združbo, 16 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje, ovadili bomo deset oseb, starih od 22 do 37 let, vsi so državljani Republike Slovenije, doma iz širšega območja Celja,« je pojasnil Damijan Turk. Prav tako je dodal, da naj bi šlo za stare znance policije, družba pa naj bi bila del širše kriminalne združbe.Osumljenci so od konca lanskega leta do avgusta letos v sodelovanju z več neidentificiranimi storilci iz Slovenije in tujine vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki je sodelovala na relaciji preko Hrvaške do Slovenije, v glavnem z namenom potovanja v Republiko Italijo. V okviru preiskave jim je uspelo dokazati, da so prepeljali skupaj 279 ljudi, večino je šlo za državljane Iraka, Pakistana, Irana, tudi Indije in Kitajske.Več kot polovica od njih je bila v okviru tega območja Slovenije in Hrvaške prijeta ali identificirana s strani naših ali tujih varnostnih organov, je pojasnil Turk. V tem času je bilo zaradi teh dejanj v 13 primerih ločeno obravnavnih nekaj storilcev.Policija je ugotovila, da je združba za prevoznike uporabljala predvsem osebe iz socialnega dna in odvisnike od drog. Prevažali so jih v tovornih prostorih, kombiniranih vozilih in avtodomih, pri prečkanju so uporabljale izvidnike, veliko voznikov ni imelo veljavnega niti vozniškega dovoljenja, en je vozil pod vplivom drog, prevozniki pa so večkrat skupaj z migranti bežali pred organi pregona.Eden od osumljencev je bil v času aretacije oborožen s pištolo z naboji. Ugotovili so tudi, da so prevozniki za prevoz prejeli med 250 in 500 evrov na osebo, predvidoma pa so migranti slovenskemu ali tujemu organizatorju plačali še 2000, v nekaterih primerih celo do 5000 evrov.Kot so pojasnili na celjski policiji, so obravnavali tudi dve kaznivi dejanji z zvezi s prepovedanimi drogami. Danes so po besedah Turka v pridržanju še štiri osebe.»Slovenska policija je v zadnjem obdobju ugotovila povečano število ilegalnih migracij na balkanski poti. Večinoma so pridržani državljani tretjih držav sveta, pri samem tihotapljenju pa uporabljajo različne metode, da se njihovega tihotapljenja ne bi odkrilo.« Izpostavili so brezkomprosino ravnanje tihotapcev, in sicer, nevarno vožnjo in pa predvsem veliko število migrantov, ki jih vozijo v vozilih. V avgustu so zabeležili šest primerov, kjer so v kombiniranih vozilih prevažali tudi med 30 in 47 migrantov. Prav tako pa se pri tem kaznivem dejanju kaže mednarodni aspekt.