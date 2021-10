Policija preiskuje dom Zorana Stevanovića

Po naših neuradnih informacijah je policija danes zjutraj z odredbo za hišno preiskavo obiskala dom vodje gibanja Resni.ca Zorana Stevanovića. Kot smo izvedeli, ga sumijo hujskanja k uporu in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.

Kot je znano, ga je bil zadnje čase medijski prostor poln, saj se je aktivno zavzel proti vladnim ukrepom za zajezitev virusa, omenja pa se ga tudi kot pobudnika javnih protestov proti ukrepom PCT. Ker so si nekateri pravico do zbiranja in izražanja predstavljali po svoje, so protesti ušli izpod nadzora. Večkrat je morala zato s prisilnimi sredstvi ukrepati policija, najhuje pa je bilo v torek, ko je središče Ljubljane preplavil solzivec.Poročali smo že, da se je Stevanović v torek zvečer znašel v pridržanju, 48-urni rok pa se izteka. V tem času mora policija zbrati dovolj dokazov za morebitno privedbo k preiskovalnemu sodniku zaradi suma kaznivega dejanja ali pa ga izpustiti na prostost. V pridržanju je bil oziroma je še tudi raper, ki so ga s protestov odpeljali v torek okoli 17. ure, ker je ljudi pozival k uporu in ni upošteval navodil policistov. Zlatko se po naših podatkih sooča z enakimi sumi kaznivega dejanja kakor Stevanović.Na Stevanovića so sicer v zadnjih dneh letele kritike, da bi moral, če ljudi spodbuja na ulice, prevzeti tudi odgovornost, če protesti niso mirni. »Problem v Sloveniji je, da večkrat ne moremo izpeljati postopkov proti tistim, ki kršijo zakon. Dejstvo je, da gospod Stevanović išče legitimnost, zato se pričakuje, da bo prevzel odgovornost tudi za posledice vabljenja na takšne proteste. Težko rečeš, jaz vas zastopam, ampak če bo kaj narobe, ne glejte mene,« je o vlogi pobudnika protestov povedal strokovnjak za varnostna vprašanja