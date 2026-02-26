Policija preiskuje izobešeno mrtvo žival na političnem plakatu

Včeraj okoli 14. ure so bili policisti obveščeni o pretresljivem dogodku na območju Ljubljanske ceste na Vrhniki, kjer je bil na enem izmed reklamnih panojev izobešen kadaver za zdaj še neznane živali. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za psa, privezanega na plakatnem mestu stranke Gibanje Svoboda.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo kriminalistično-forenzično preiskavo ter intenzivno zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine, pa tudi zaradi morebitnih drugih kaznivih ravnanj. Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine za zdaj niso znani. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Dogodek je v javnosti sprožil ogorčenje. Na dogajanje se je odzval tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije in kandidat Gibanja Svoboda Gregor Danev, ki je dejanje ostro obsodil.

»Ali si res želimo živeti v družbi, kjer se dogajajo takšne grozote? Je to ‘nova normalnost’, na katero naj bi se navadili?« se je vprašal. Po njegovih besedah takšno dejanje presega vse meje človečnosti, ne glede na politična prepričanja ali razlike med ljudmi.

»Odnos do živali veliko pove o nas. Pove, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo. Žival ni orodje za sporočilo. Ni simbol. Je živo bitje,« je poudaril. Dodal je, da kot družba ne smemo dopustiti, da bi se sovraštvo izražalo skozi nasilje nad nemočnimi, ter da takšna dejanja ne smejo postati nekaj običajnega.