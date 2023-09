Policija preiskuje nasilje zaposlenega nad pacientom v UKC Ljubljana

Na nevrološki kliniki v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana obravnavajo prijavo nasilja. Zdravstveni tehnik naj bi pacienta dvakrat udaril po glavi in mu grozil. Po podatkih N1 so na policiji začeli zbiranje obvestil in predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja groženj.

Po poročanju N1 je do nasilja prišlo v nedeljo, 20. avgusta, na oddelku intenzivne nege Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo. Pacient je več zaposlenim povedal, da ga je tehnik dvakrat udaril po glavi oziorma ustih in mu zagrozil, da ga bo ubil, če se ne bo nehal dreti. Zaposlenega naj bi zelo razjezilo, da pacient ni želel sodelovati pri negi.

Vodstvo klinike naj bi se odločilo, da zaposlenega umaknejo z oddelka, a je bil ta po navedbah vira N1 čez nekaj dni ponovno na svojem delovnem mestu, čeprav je tam še vedno ležal tudi pacient.

Generalni direktor UKC Marko Jug je ob robi današnje novinarske konference glede otroške srčne kirurgije zatrdil, da je bil zaposleni s pacientom v stiku le 20. avgusta, nato pa je bil bolniško odsoten. Z dela je bil takrat odsoten teden dni, po vrnitvi pa po zagotovitvah Juga zaposleni ni bil več udeležen v oskrbi v prostorih, kjer je ležal bolnik. Zaposleni je bil ob tem tudi pod stalnim nadzorom.

Po posvetu s službo za korporativno varnost so dogodek takoj prijavili policiji. »Opravili bomo razširjen varnostni pogovor in po presoji uvedli izredni strokovni nadzor,« so zagotovili v UKC. Uvedli so tudi postopek za izobraževanje o preprečevanju nasilne komunikacije, ki sicer redno poteka na drugih oddelkih.

Če se bo med preiskavo potrdila resničnost incidenta, Jug napoveduje, da bo zaposleni najverjetneje prejel izredno odpoved.

Ob tem so iz UKC Ljubljana sporočili še, da zaposleni, sicer dolgoletni sodelavec nevrološke klinike, doslej ni bil vpleten v dogodek nasilne narave. »Podobnega dogodka na nevrološki kliniki doslej še nismo zabeležili, se je pa že večkrat dogajalo, da so bili pacienti nasilni do zaposlenih,« so poudarili in dodali, da postavljajo varnost pacientov na prvo mesto, zato imajo do nasilja ničelno toleranco.

Na dogodek se je na družbenem omrežju odzval tudi premier Robert Golob. »Zahteval sem pojasnila glede nedavnih dogodkov na nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Ob tej priliki ponovno pozivam k nenasilju, strpnosti in solidarnosti,« je zapisal.