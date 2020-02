Policija preiskuje sum vdora v elektronsko pošto Klampferjeve 

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so danes dopoldne ugotovili, da do službene elektronske pošte ministrice, ki opravlja tekoče posle lahko dostopajo številne nepooblaščene osebe, so potrdili na ministrstvu. Dogodek so že prijavili policiji.Na policiji so potrdili, da so bili kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana danes obveščeni o sumu kaznivega dejanja napada na informacijski sistem v eni izmed državnih ustanov. Kriminalisti še intenzivno zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine, več podatkov pa trenutno zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati.Najbližje sodelavke ministrice so po naključju ugotovile, da lahko do njene službene elektronske pošte prosto dostopa praktično kdorkoli, torej več kot 300 zaposlenih na ministrstvu, poroča portal 24ur.com . Ministrstvo za javno upravo, kjer so vsi strežniki, mora sedaj ugotoviti, koliko časa je elektronska pošta Klampferjeve prosto dostopna ter kdo in kolikokrat je vanjo nepooblaščeno vpogledal.Če je do vpogledov tudi dejansko prišlo, bo to eden največjih škandalov pri nas, saj se ni še nikdar zgodilo, da bi imele nepooblaščene osebe dostop do elektronske pošte kakega ministra.Klampferjeva je sicer prejšnji teden odstopila kot podpredsednica SMC ter se odločila tudi za izstop iz stranke. Kot je razvidno iz pisma, ki ga je naslovila na predsednika SMC , je zanjo nesprejemljivo predvsem pogajanje za vstop v desno vlado.