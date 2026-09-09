Policija razkrila, katera dejanja preiskuje v zadevi Black Cube

Policija je potrdila, da preiskuje cel niz kaznivih dejanj v tako imenovani aferi Black Cube: poleg nezakonitega snemanja in objavljanja tudi dajanje podkupnin, izdajo tajnih podatkov in razžalitve, ki jih omenjajo govorke in govorci na posnetkih. V aferi Knovs pa namerava sodišče predobravnavni narok zoper tri obtožene politike izvesti še letos.

V zadnjih dneh so se razširile špekulacije, da naj bi spet nastale menjave na nekaterih vodstvenih položajih v policiji. Te temeljijo tudi na tezi, da naj bi z zamenjavami nastale motnje v predkazenskih postopkih, ki potekajo v zvezi z dogajanjem pred letošnjimi volitvami.

Javne objave skrivoma ustvarjenih zvočnih- in videoposnetkov nekaterih znanih Slovenk in Slovencev so razburile javnost, policija pa je kmalu po začetku javnih objav marca začela predkazenske postopke. Tako imenovano afero Black Cube je začela preiskovati delovna skupina pod vodstvom uprave kriminalistične policije, v njej pa poleg kriminalistov z različnih policijskih uprav sodelujejo tudi preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada.