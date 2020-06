Policija sedmim protestnikom izdala plačilne naloge

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot smo poročali včeraj, je protivladne proteste tokrat zaznamoval incident , ko je peščica protestnikov preskočila ograjo sredi Trga republike, nakar so jih prijeli policisti in odpeljali s prizorišča.Ponoči so z ljubljanske policijske uprave sporočili, da je protest »večinoma potekal minro, so pa policisti zaprli več ulic v okolici z namenom zagotovitve varnosti«.»Okoli 20. ure je več protestnikov preskočilo varovalno ograjo, nekaj deset protestnikov pa jo je pričelo podirati. Pri tem niso upoštevali ukazov policistov, da s kršitvijo prenehajo. Sedem oseb je bilo prijetih in pripeljanih na policijsko postajo, vsem so bili izdani plačilni nalogi zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru,« so navedli v sporočilu za javnost.Dodali so, da se je zatem nekaj deset protestnikov zbralo pred Policijsko postajo Ljubljana Center, kamor so odpeljali prijete osebe. Zaradi varnosti prometa in protestnikov so zaprli Trdinovo ulico.Poleg tega so policisti pri varovanju shoda opravili osem postopkov ugotavljanja identitete in trenutno ugotovili še kršitev 7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil. »V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj se bo ukrepalo v skladu z zakonodajo,« so še sporočili.