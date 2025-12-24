Smrt zaradi davljenja: tožilci vložili obtožnico zoper šest policistov

Na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) so potrdili, da so v primeru smrti 37-letnika, ki je umrl po policijski obravnavi, na ljubljansko sodišče vložili obtožnico zoper šest policistov. Kot izhaja iz obvestila SDT, ki ga je pridobila STA, je tožilstvo zoper enega policista vložilo obtožnico zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, zoper pet policistov pa zaradi opustitve pomoči.

Policija je namreč 8. decembra lani posredovala na Čopovi ulici v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnici.

Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka ugotovil, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, policisti pa so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Kot izhaja iz obvestila o vložitvi neposredne obtožnice, ki ga je STA posredoval brat pokojnega, je Specializirano državno tožilstvo 22. decembra na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo neposredno obtožnico zoper šest policistov. Tožilec Primož Suknaič enemu policistu očita, da je s prisilnim ukrepom davljenja povzročil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, trem policistom in dvema policistkama pa kaznivo dejanje opustitve pomoči.

Je pa tožilec, tudi izhaja iz dokumentov, opustil pregon zoper dva policista zaradi suma opustitve pomoči pokojnemu med policijskim posredovanjem na Čopovi ulici. Suknaić je v sklepu med drugim zapisal, da ni podan utemeljen sum, da sta osumljena policista storila očitano kaznivo dejanje, to pa med drugim podkrepi z zbranimi podatki v predkazenskem postopku.

Brat pokojnega opozarja, da je iz dokumentov SDT razvidno, da se očitki ne nanašajo na poznejšo pomoč ali procesne pomanjkljivosti, temveč na sam način policijskega postopanja. Ta se je začel z uporabo policijskega davljenja in se nadaljeval »kljub temu, da je bila oseba vklenjena, obvladana in ni več predstavljala nevarnosti«. Iz obtožnice tako po njegovem izhaja, da je državljan Slovenije umrl »pod neposrednim in popolnim nadzorom policije – po policijskem davljenju,« je izpostavil.