    Slovenija

    V petih letih na slovenskih smučiščih za en avtobus poškodovanih mladoletnikov

    Slovenskim policistom sta se v času počitnic na Hrvaškem za deset dni na večjih smučiščih pridružila hrvaška kolega.
    Slovenski in hrvaški policisti bodo do 11. januarja skupaj sodelovali na slovenskih smučiščih, kjer te dni počitnikuje veliko hrvaških turistov. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Slovenski in hrvaški policisti bodo do 11. januarja skupaj sodelovali na slovenskih smučiščih, kjer te dni počitnikuje veliko hrvaških turistov. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    5. 1. 2026 | 19:11
    4:56
    A+A-

    Na smučiščih Rogla, Kope in Kranjska Gora bosta do 11. januarja tradicionalno poleg slovenskih tudi hrvaška policista. Gre za vsakoletno sodelovanje policij obeh držav, da kar najbolje poskrbijo za varnost. V tem času, ko imajo na Hrvaškem počitnice, je namreč na slovenskih smučiščih veliko hrvaških smučarjev. Kot opozarjajo na policiji, je največja težava objestno smučanje, največ hudih poškodb pa je med otroki.

    Hrvaška policista sta uniformirana, a neoborožena. Njuna naloga je zlasti pomagati hrvaškim državljanom v postopkih s slovenskimi policisti, pri sporazumevanju pa tudi takrat, ko hrvaški turisti potrebujejo pomoč pri vzpostavitvi konzularnih stikov, je danes na Rogli, kjer je bilo opaziti največ registrskih tablic prav iz Hrvaške, pojasnil vodja oddelka v sektorju splošne policije na Generalni policijski upravi Alojz Sladič. Policiji obeh držav sodelujeta od leta 2014, od takrat je na slovenskih smučiščih pomagalo skupno 28 hrvaških policistov, slovenski pa odidejo poleti na hrvaško obalo v kraje, kjer je največ slovenskih turistov.

    Predstavniki slovenske in hrvaške policije so predstavili sodelovanje na slovenskih smučiščih. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Predstavniki slovenske in hrvaške policije so predstavili sodelovanje na slovenskih smučiščih. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Kot je dejal Sladič, hrvaškim policistom na smučišču k sreči ni treba prav pogosto pomagati: »So se pa že obrnili nanje hrvaški državljani zaradi primera pogrešanega otroka. Zaradi njihove prisotnosti se hrvaški turisti pri nas počutijo malo bolj sproščeno.« Podobno je dejal pomočnik poveljnika oddelka za intervencije na hrvaški policiji Anđelko Antonić: »Hrvaškim smučarjem se je lažje obrniti na hrvaške policiste, tako da ima njihova prisotnost zagotovo smisel. Policista, ki sta prišla, sta sicer smučarja, pripadnika hrvaške gorske reševalne službe.«

    Objestno smučanje

    Policija je na smučiščih dolžna obravnavati hude telesne poškodbe in smrtne primere. V letošnji sezoni, ki se je začela razmeroma pozno, so obravnavali osem primerov hudo poškodovanih smučarjev, od tega so bili štirje mladoletniki. Kot je dejal Sladič, so največkrat poškodovani prav mladoletniki, v zadnjih petih letih se jih je na slovenskih smučiščih poškodovalo za en avtobus. Med njimi je 90 odstotkov otrok, torej starih do 14 let. Sladič je dejal, da starše in druge spremljevalce mladih smučarjev redno opozarjajo, da je treba vlagati v znanje: »Otroke naj vključijo v smučarske šole vsaj za nekaj ur, seznanjajo naj jih s FIS-pravili, da bodo njihovi prvi zavoji varni in bodo kasneje z užitkom smučali.«

    image_alt
    Snega manj, smučarjev tudi, od kod vzeti šampione?

    Sladič je poudaril, da je na smučiščih največja težava objestno smučanje, o čemer poročajo tudi nadzorniki smučišč: »To je nevarno tako za smučarja kot za vse okoli njega. To pomeni, da smuča s hitrostjo, ki ni prilagojena ne njegovemu znanju ne razmeram na smučiščih, ki so včasih zelo obremenjena. V takih primerih je treba hitrost še dodatno prilagoditi. Nespametno in prepovedano je zapuščati smučišče in se potem naglo vračati nanj. Nedovoljena je tudi vožnja po zaprtih smučiščih. Vsako leto imamo na slovenskih smučiščih kakšen primer s hudimi poškodbami, ker smučarji ne upoštevajo zaprtega dela smučišča, posamezne proge ali celotnega smučišča. Tudi smučanje pod vlečnimi napravami je zelo nevarno in prepovedano.«

    Manj alkohola

    Za vse naštete kršitve na smučiščih je predvidena globa 400 evrov, a kot pojasnjujejo policisti, teh izrečejo razmeroma malo. Pri nesrečah smučarje preizkušajo tudi z alkotesti. Policisti lahko v primeru alkoholiziranosti smučarju odvzamejo smučarsko vozovnico za tisti dan in mu izrečejo globo, a kot poudarja Sladič, alkohola na smučiščih ni veliko: »Ugotavljamo, da ljudje spoštujejo pravilo, da ne smučajo pod vplivom alkohola. Naj tako tudi ostane.«

    image_alt
    Zadovoljni z letošnjim obiskom, silvestrovo skoraj razprodano

    Policisti preverjajo tudi uporabo varnostnih čelad. Te so obvezne za otroke do vključno 14. leta, njihovo uporabo pa svetujejo vsem smučarjem, je sklenil Sladič: »Pred nekaj dnevi je na enem od slovenskih smučišč čelada rešila življenje smučarju, ki je pri padcu na poledeneli progi s tako silo udaril ob tla, da je čelada počila, ampak glava je kljub pretresu možganov ostala cela, in kot kaže, bo z njim vse v redu.«

    Sorodni članki

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučarski razred

    Snega manj, smučarjev tudi, od kod vzeti šampione?

    Smučarska zveza išče različne načine, kako ustaviti osip med mladimi. Danes je v klubih registriranih 550 tekmovalcev, pred 20 leti jih je bilo tisoč.
    Simona Bandur 2. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turizem v letu 2025

    Zadovoljni z letošnjim obiskom, silvestrovo skoraj razprodano

    Slovenske turistične kraje je v enajstih mesecih obiskalo 6,6 milijona gostov, rast poganjajo predvsem tuji gostje.
    Maja Grgič 24. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Smučanje

    Smučišča se počasi odpirajo: kje bo možno smučati brezplačno?

    Prvi naravni sneg in nižje temperature so prinesli bolj zgoden začetek smučarske sezone.
    Maja Grgič 27. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zimska sezona

    Kaj bo novega na slovenskih smučiščih in kolikšna bo cena vozovnic

    Žičničarji upajo, da bodo naprave pognali že konec tega meseca.
    Maja Grgič 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odzivi v Evropi

    Bruselj obrača pogled stran

    Vodilni politiki na stari celini nočejo kritizirati predsednika ZDA.
    Peter Žerjavič 4. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    policijasmučiščaHrvaškaSlovenijaturizemsmučanje

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Menjava trenerja

    Na Jesenicah je vrag odnesel šalo

    Hokejisti Jesenic so se poslovili od trenerja Nika Zupančiča, odnesel ga je niz slabih rezultatov v alpski ligi.
    5. 1. 2026 | 20:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Demografska zima

    Kitajska v boju z nizko rodnostjo draži kontracepcijo

    Kitajce je doletel 13-odstotni davek na kondome in ostalo kontracepcijo.
    5. 1. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Država se je zadolžila za 1,75 milijarde evrov

    Slovenija je izdala novo desetletno obveznico z obrestno mero 3,275 odstotka.
    Karel Lipnik 5. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zdramitev v novi realnosti

    Bolj črnogledi opozarjajo, da bo Donald Trump z relativizacijo meja kmalu dobil posnemovalce po svetu, tudi v Evropi.
    Peter Žerjavič 5. 1. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Država se je zadolžila za 1,75 milijarde evrov

    Slovenija je izdala novo desetletno obveznico z obrestno mero 3,275 odstotka.
    Karel Lipnik 5. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zdramitev v novi realnosti

    Bolj črnogledi opozarjajo, da bo Donald Trump z relativizacijo meja kmalu dobil posnemovalce po svetu, tudi v Evropi.
    Peter Žerjavič 5. 1. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
