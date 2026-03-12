Policijski sindikat začel stavko: policija ni strošek, je temelj države

Policijski sindikat Slovenije je s protestom pred vlado začel stavko. Med drugim so opozorili na kadrovsko pomanjkanje v policiji in prenizko vrednotenje dela, kar da tudi dolgoročno ogroža varnost države. Vladi očitajo zavlačevanje ter nerazumevanje njihovega dela in odgovornosti, ki jo nosijo. Pozivajo k izboljšanju pogojev za delo.

Okoli 200 policistov, zbranih na shodu pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer sicer pravkar na redni seji zasedajo ministri, je z žvižgi in transparenti pozvalo k izboljšanju pogojev za delo.

Pri tem so izpostavili zlasti, da od pristojnih predolgo čakajo na rešitve.

Zavlačevanje vlade

Podpredsednik Policijskega sindikata Slovenije Marko Jakac je v govoru na shodu, ki se zaključuje, opozoril, da pogajanja z vladno stranjo o sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi trajajo že več kot eno leto. »Več kot leto dni se zavlačuje tam, kjer bi morala vlada ukrepati,« je poudaril Jakac. Hkrati je opozoril na vedno večjo obremenjenost policije in prenizko vrednotenje dela. »Policija ni strošek, je temelj države,« je dejal.

To je tudi eno izmed gesel, ki so jih stavkajoči zapisali tudi na transparente, med drugim tudi, da »svobode brez varnosti ne bo«, opaziti pa je bilo tudi gesla, kot so »Kdo vas bo v prihodnosti varoval?« in »Reforma brez kadra? Stavka je odgovor!«.

Jakac je sicer poudaril še, da ne stavkajo proti ljudem, pač pa proti »arogantni, nekompetentni, nesposobni in nestrokovni« vladi, ki je po njihovem mnenju izgubila stik z realnostjo, vsak dan znova pa dokazuje, da ne razume dela policista in teže njegove odgovornosti pri varovanju ljudi in vzdrževanju reda.

To ni dialog, to je podcenjevanje

»V najtežjih trenutkih se vlada rada postavi na ogled za našimi hrbti, ko pa je treba policistu priznati dostojanstvo, pošteno plačilo in spoštovanje, se ta ista vlada skrije za birokracijo, izgovore in politične manevre,« je dejal Jakac. »To ni več socialni dialog, to je podcenjevanje. To je zavestna politična odločitev,« je poudaril.

Predstavniki sindikata so predsedniku vlade Robertu Golobu simbolično izročili pismo s svojimi zahtevami in plačno listo policista, ki prejema nekaj čez tisoč evrov neto osnovne plače. Kot je prepričan Jakac, se mora policist za to vsoto včasih odločiti v sekundi, medtem ko »gospodje v foteljih razpravljajo, ali je bilo to v redu«.

Med stavko v mandatu te vlade načrtujejo več aktivnosti, ki jih danes še niso razkrili, nato pa bodo stavko zamrznili in ob nastopu naslednje vlade pričeli s pozivi k pogajanjem. »Če ne bo uspešno, bomo stavko zaostrili,« je dejal.

Med ključnimi stavkovnimi zahtevami sindikata so sicer sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za javni red in varnost, kjer želijo v tarifnem delu ustrezno uvrstitev delovnih mest karierne lestvice v plačne razrede.

Pri normativnem delu aneksa h kolektivni pogodbi pa med drugim zahtevajo ureditev izmenskega dela, nadurnega dela, odmorov, pravice do odklopa, starševskega varstva in zavarovanja odškodninske odgovornosti delodajalca.

Med stavkovnimi zahtevami sindikata je poleg sklenitve aneksa, o katerem se z vladno stranjo pogajajo že dlje časa, tudi določitev meril in kriterijev za izplačevanje delovne uspešnosti. Prav tako zahtevajo ustreznejšo ureditev letnih dopustov.

Stavka ne bo ogrožala javne varnosti

Stavka, ki bo trajala do preklica, ne bo ogrožala javne varnosti. Policija je skladno z zakonom o organiziranosti in delu v policiji tudi med stavko dolžna opravljati svoje naloge, kot so zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, preiskovanje kaznivih dejanj in drugo.

Protestu so se danes kot znak podpore priključili tudi predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Generalni sekretar sindikata David Švarc je dejal, da gasilci čutijo »praktično iste težave kot policisti«, pri čemer pričakujejo odziv vlade. Tudi gasilci sicer za naslednji teden napovedujejo stavko.