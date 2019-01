Policija toži informacijsko pooblaščenko zaradi dokumentov o migrantih

Policisti bodo odločbo izpodbijali na upravnem sodišču. FOTO: Tadej Regent

Policija je vložila tožbo zoper odločitev informacijske pooblaščenke, da mora policija razkriti dokumente o ravnanju z migranti na meji. Dokumenti so bili na pobudo Amnesty International Slovenija in Dnevnika v enem delu že razkriti, ključni deli pa so ostali cenzurirani.Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je policiji odredila, da mora razkriti dokumente, na podlagi katerih v obmejnih postopkih obravnava migrante in prosilce za azil.Po njenem mnenju in na pobudo nevladne organizacije Amnesty International Slovenija bi morala biti javnost seznanjena z vsebino, da bi se prepričala, ali so postopki zakoniti.Policisti bodo odločbo izpodbijali na upravnem sodišču, piše Dnevnik.V javnosti se je sicer lani pojavil sum, da policija migrantom preprečuje, da bi zaprosili za azil, in da jih namesto tega nezakonito izganja na Hrvaško.