Policija v podjetju Izeta Rastoderja

Policijsko vozilo pred poslopjem podjetja Derby. FOTO: Bralec/Slovenske novice

Bralec Slovenskih novic , ki se je peljal mimo podjetja Derby v lastina Letališki cesti v Ljubljani, je sporočil: »Prišli so specialci in blokirali vhod. Ne vem, za kaj gre, ni pa mogel nihče noter in nihče ven.« Na kraju naj bi bili nekaj minut, nato pa so se odpeljali. A nekaj policistov, menda v civilu, naj bi na kraju ostalo. Vse skupaj naj bi bilo 20 policistov.Vprašanja o tem, kaj se dogaja in ali poteka hišna preiskava, smo zastavili tudi pristojnim, a na odgovore policije še čakamo.Izet Rastoder je uvoznik banan – to počne prek podjetja Derby –, bivši lastnik nogometnega kluba Olimpija, nedavno pa je kupil letalsko licenco propadle Adrie Airways