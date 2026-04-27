Policija prodaja službenega konja Faraona, vzrok je njegov karakter

Za konje velja, da so izjemno nežna in čuteča bitja. A policijski lepotec Faraon je še posebej občutljiv in se v stresni policijski službi ni najbolje znašel, zato njegovi sodelavci iščejo možnosti, da bi pristneje zaživel zunaj policije. Iščejo torej novega, razumevajočega in skrbnega lastnika, ki bi mu omogočil zasluženo upokojitev v manj zahtevnem, mirnejšem okolju.

S prejšnjim, februarskim razpisom ga žal niso našli, zato so objavili ponovni poziv. Vsi zainteresirani lahko svoje ponudbe za odkup pošljejo do torka, 5. maja 2026, do 15. ure, naslednji dan pa bo odpiranje prispelih ponudb. Konj Faraon je sicer kastrat, rjavec slovenske toplokrvne pasme, rojen 23. maja 2012. Izhodiščna cena zanj pa je 1.700 evrov, na prvi dražbi pa je bila 2.900 evrov.

Faraon zaenkrat nima sreče, da bi pridobil novega lastnika in dom FOTO: Policija

»Konj je bil izločen iz uporabe, ker zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo v policiji. Konj je karakterno poseben in občutljiv. Pri hranjenju potrebuje mirno in urejeno okolje, pri nalaganju na transport pa je lahko nekoliko nemiren. Zaradi svojega značaja je primeren za izkušenega in potrpežljivega jahača, ki razume njegove potrebe,« so sporočili iz Policije, kjer so pripisali, da zainteresirani za Faraona, katerega lastnik je Republika Slovenija, upravljavec Policija, lahko spoznajo po predhodnem dogovoru s Petrom Majcenovičem, načelnikom Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor (telefon 02 320 97 01 ali 02 320 97 00).

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje pravni posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot pogodbena kazen.

Izhodiščna cena za konja znaša 1.700 evrov ponudniki pa morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini tisoč evrov. Varščino zainteresirani plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17140-2990008-39902226. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovnega javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik odstopi od ponudbe izgubi varščino. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se mu varščina zadrži...