Policist s hrabrim dejanjem rešil življenje sosedu

Zagorelo je v brežiškem večstanovanjskem bloku. FOTO: Pu Novo Mesto

Brežiški policist in gasilecje v petek dopoldne storil občudovanja vredno dejanje. V večstanovanjskem objektu v domačih Brežicah slišal krike sosede da gori. »Čeprav ni bil v službi, se je takoj odzval in stekel v pritličje, kjer se je po hodniku iz gorečega stanovanja 59-letnega moškega že valil gost črn dim,« so sporočili iz PU Novo mesto.Dogodek je dober dokaz, kako pomembna je usklajenost med partnerjema. »Brankova partnerka je o požaru obvestila policiste na številko 113 in stanovalce pozivala, da zapustijo objekt.«Branko, ki je tudi sam gasilec v PGD Brežice mesto, je iz izkušenj vedel, da v teh razmerah šteje vsaka sekunda, so še navedli. »S silo telesa je razbil vrata stanovanja, ki so bila zaklenjena. Gasilske izkušnje so mu narekovale, da se je po tleh, kjer je manj dima, skušal splaziti v smeri, od kjer je bilo slišati stokanje moškega. S skrajnimi močmi je zadrževal dih, vendar mu ni uspelo priti do moškega. Hitro se je vrnil na hodnik, potem pa z gasilnim aparatom razbil okno stanovanja. Pričel je gasiti in pozival soseda, ki je obležal na gorečem kavču, naj se skuša približati oknu. Moškemu se je uspelo dvigniti, Branko pa ga je nagnil skozi okno, da je lahko zadihal. V tem trenutku so na kraj prispeli njegovi kolegi policisti in kolegi gasilci iz PGD Brežice mesto.«Potem ko so reševalci hudo opečenega moškega odpeljali v bolnišnico, se je (po zadnjih podatkih) izkazalo, da je njegovo stanje stabilno. V bolnišnico je zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida moral tudi Branko, vendar je z njim vse v redu in je že v domači oskrbi, še navajajo v PU Novo mesto in dodajajo, da se Branko ne želi izpostavljati in da pravi, da ni storil nič izjemnega. »Mi pa vemo, da je storil največ, rešil je človeško življenje in v ta namen nevarnosti izpostavil tudi svoje.«