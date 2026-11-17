Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da sta v soboto policista PP Ljubljana Moste iz deroče Ljubljanice rešila moškega. Kot so navedli v sporočilu za javnost, je občanka v soboto nekaj pred 12. uro na zunanji strani varovalne ograje enega izmed mostov v Mostah v Ljubljani opazila moškega, ki naj bi nameraval skočiti v reko Ljubljanico, in o tem nemudoma obvestila policijo.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana je ob prejemu obvestila takoj prepoznal resnost situacije in na kraj nemudoma napotil več policijskih patrulj.

Kot prva sta na kraj prispela policista Policijske postaje Ljubljana Moste. Tik pred njunim prihodom je moški skočil v reko, močan vodni tok pa ga je začel odnašati v smeri zapornic.

Nevarnost, da bi ga voda odnesla proti zapornicam

Policista sta takoj šla vzdolž rečnega obrežja in začela iskati moškega, ki je zaradi močnega toka in kalne vode izginil pod gladino. Po približno 60 metrih sta ga ponovno opazila v vodi, kjer se je oprijemal vej ob brežini in se poskušal obdržati na mestu. Zaradi močnega toka je bilo nevarno, da bi ga voda odnesla naprej proti zapornicam.

Ker je bil dostop do območja zaprt, sta policista s silo odprla kovinska vrata in se kljub zahtevnemu terenu, strmi betonski brežini in približno štirimetrski višinski razliki spustila do reke. Ne glede na nevarnost mrzle vode in močnega rečnega toka, sta šla v vodo in pristopila do moškega, ki je bil vidno poškodovan in se sam ni mogel rešiti.

Hude poškodbe, nudila pomoč do prihoda reševalcev

S skupnimi močmi jima ga je uspelo izvleči iz deroče reke na brežino, kjer sta mu nudila prvo pomoč. Moški je bil hudo poškodovan. Policista sta mu z neposrednim pritiskom na rano zaustavljala krvavitev in nudila pomoč do prihoda reševalcev.

Ob prihodu nujne medicinske pomoči sta sodelovala pri nadaljnji oskrbi poškodovanega moškega in prenosu do mesta, kjer so ga gasilci z nosili dvignili približno štiri metre do ceste. Reševalci so poškodovanega nato odpeljali v nadaljnjo oskrbo.

S hitrim, odločnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta policista moškemu rešila življenje, so navedli v Policijski upravi Ljubljana.

Dogodek je primer, kako lahko pravočasna prijava, usklajeno delovanje interventnih služb ter hitro in odločno ukrepanje policistov prispevajo k rešitvi človeškega življenja, so še zapisali. FOTO: Jure Eržen

»Njuno ravnanje je izjemen primer poguma, požrtvovalnosti in predanosti policijskemu poklicu, katerega temeljno poslanstvo je varovanje človeških življenj in pomoč ljudem v stiski,« so zapisali.

Ob tem so se zahvalili tudi občanki, ki je s tem, ko jih je pravočasno obvestila, omogočila hiter odziv policije. Pomembno vlogo pri uspešnem reševanju so imeli tudi zaposleni v Operativno-komunikacijskem centru PU Ljubljana, ki so s takojšnjo napotitvijo patrulj poskrbeli za hitro ukrepanje na kraju dogodka.

Dogodek je tako tudi primer, kako lahko pravočasna prijava, usklajeno delovanje interventnih služb ter hitro in odločno ukrepanje policistov prispevajo k rešitvi človeškega življenja, so še zapisali.