Policisti bodo kmalu za pasom nosili tudi paralizatorje

Slovenska policija ima 20 kompletov električnih paralizatorjev taser X2. Komplet sestavljajo električni paralizator in tok zanj, štiri operativne kartuše (dve sta nameščeni v napravi, dve sta rezervni), tok za dve rezervni kartuši, baterija električnega paralizatorja, povezovalni kabel za prenos podatkov ter osebna kamera axon body 2 z dvema nosilcema in kablom za prenos posnetkov. Policist, ki bo nosil to napravo, mora istočasno nositi in uporabljati tudi kamero ter jo uporabljati za snemanje izvajanja policijskih postopkov. Na policiji poudarjajo, da gre po podatkih proizvajalca in do zdaj opravljenih študijah za eno najvarnejših takih naprav na svetu.

Ljubljana – Po precej razgreti razpravi in čakanju na mnenja več institucij, je zdaj vse pripravljeno, da bodo policisti predvidoma prihodnji mesec med opravljanjem intervencijskih nalog lahko začeli uporabljati tudi električni paralizator. Teh ima policija trenutno 20, izobraževanja pa so že končana.Novela zakona o nalogah in pooblastilih policije je prinesla tudi uporabo električnega paralizatorja v policijskih postopkih, kar je v delu javnosti povzročilo veliko negodovanja. Potem ko je v prostorih policijske akademije v Tacnu že januarja lani inštruktor ameriškega podjetja Axon, ki je dobavilo te naprave z vso ustrezno opremo, znanje prenesel na 25 slovenskih policistov, je bilo s tehničnega stališča vse pripravljeno tudi za uporabo.A so na policiji, da bi se izognili morebitnim dodatnim pomislekom za mnenje o škodljivih posledicah, zaprosili še ministrstvo za zdravje. Ker se paralizatorji v Sloveniji še niso uporabljali, gre pa za zahtevno in specifično strokovno vprašanje, so se na ministrstvu za pomoč obrnili na zdravnike urgentne medicine in internistične stroke.Razširjeni strokovni kolegij za urgentno medicino ljubljanskega kliničnega centra je na oktobrski seji prižgal zeleno luč za uporabo (po naših podatkih so imeli le en manjši pomislek oziroma pripombo). Na policiji so dodali, da so jih z ministrstva za zdravje zaprosili za dodatno gradivo in opis delovanja električnih paralizatorjev. »Zato smo jim poslali več dokumentov, iz katerih so razvidni načini uporabe ter učinki teh naprav. Posebnih zahtev ali dodatnih vprašanj glede te vsebine nismo več prejeli,« je pojasnila Vesna Drole, predstavnica generalne policijske uprave.Po noveli zakona so električni paralizatorji opremljeni s kamero, ki je ves čas aktivna. Do vklopa se posneto ne shranjuje, temveč presnemava. Vsaka uporaba pa se skrbno zabeleži. Policisti lahko takšno napravo uporabijo le takrat, kadar z blažjim ukrepom ne morejo obvladati aktivnega upiranja ali napada z orožjem oziroma drugimi predmeti, s katerimi storilec ogroža življenje policista ali koga drugega. Elektrodi lahko izstrelijo tudi zato, da bi preprečili samomor.S paralizatorji lahko streljajo tudi v otroke, vidno bolne, stare, onemogle, težke invalide in nosečnice, vendar pod strožjimi pogoji, kakršni veljajo za uporabo strelnega orožja. Ob prav vsaki uporabi pa morajo zagotoviti še, da onesposobljenega človeka v najkrajšem možnem času pregleda zdravnik.Da bodo zdravstveni pregledi v različnih zdravstvenih ustanovah poenoteni, so na policiji pripravili enoten obrazec – nalog za zdravstveni pregled po uporabi električnega paralizatorja. Ta je usklajen z organizacijskimi enotami ministrstva za notranje zadeve, varuhom človekovih pravic, informacijsko pooblaščenko in ministrstvom za zdravje.Inštruktorji in multiplikatorji slovenske policije, ki so znanje prevzeli od ameriškega strokovnjaka, so decembra lani in januarja letos usposobili kolege, ki bodo naprave uporabljali med opravljanjem policijskih nalog. Za uporabo električnih paralizatorjev so po zagotovilih policije izbrali najizkušenejši kader, ki najpogosteje izvaja interventne naloge v intervencijskih skupinah, mobilnih kriminalističnih oddelkih in policiste specialne enote. Zanje so enkrat na leto predvidena tudi obnovitvena usposabljanja. Te naprave bodo imele vse policijske uprave.Dodatnega nakupa paralizatorjev za zdaj ne načrtujejo, če pa bi se v prihodnosti morda pokazala potreba po njih, tega ne morejo z gotovostjo izključiti.