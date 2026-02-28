Policisti in poklicni gasilci resno razmišljajo o stavki

Ni izključeno, da bo vlada aktualni mandat zaključila s stavkami kar treh poklicnih skupin javnega sektorja. Zdravniška traja že več kot dve leti, manj kot en mesec pred volitvami pa nezadovoljstvo izraža še del uniformiranih poklicev. V sredo naj bi se tako poklicni gasilci na eni strani kot policisti na drugi odločali o nadaljnjih korakih.

Po sklenitvi dogovora o plačni reformi javnega sektorja med vlado in sindikati jeseni leta 2024, ki bo do januarja leta 2028 stala najmanj 1,4 milijarde evrov in bo 190.000 zaposlenim v povprečju prinesla približno 22 odstotkov višje osnovne plače, je bil vtis, da bo preostanek mandata – z izjemo nezmožnosti, da bi se dogovorili z zdravniškim sindikatom Fides – minil brez večjih pretresov na tem področju. Ta teden pa so tako poklicni gasilci kot policisti opozorili na svoje nezadovoljstvo in vlado obtožujejo zavlačevanja – prvi glede podpisa kolektivne pogodbe, drugi pa sklenitve aneksa. Na resornih ministrstvih očitke zavračajo in v prihodnjih dneh še napovedujejo sestanke.