Policisti iščejo mladoletnega Marka Jeretino Kotnika

Svojci pogrešajo mladoletnega Marka Jeretino Kotnika, ki so ga nazadnje videli na območju Domžal. Pogrešani je visok okoli 180 cm, suhe postave in svetlo rjavih las.

Nazadnje je bil oblečen v črno kratko majico, bele kratke hlače in obut v natikače, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ker pogrešani z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija naproša javnost za informacije.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.