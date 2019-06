Policisti med poostrenim nadzorom varnosti kolesarjev izdali 192 glob, večinoma prav kolesarjem

Policisti so v Mariboru med 6. in 31. majem izvajali poostrene aktivnosti za izboljšanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu. Sodeč po končnih številkah, ki jih je danes sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor, so te aktivnosti prinesle bogato »žetev«.



V povezavi z varnostjo kolesarjev v cestnem prometu so v tem času ugotovili kar 250 kršitev cestno prometnih predpisov, in sicer 229 kršitev kolesarjev ter le 21 kršitev voznikov motornih vozil, ki so kolesarje ogrožali.



Policisti so 192 kršiteljem izrekli globo, 47 kršiteljev le opozorili, enemu kršitelju so izdali odločbo v t. i. hitrem postopku o prekršku, zoper deseterico pa so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.



Pri kar 19 kolesarjih so ugotovili, da so pedala vrteli pod vplivom alkohola, v 12 primerih pa je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.