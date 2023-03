Policisti morajo plačati dohodnino od dodatkov za covid-19

V nadaljevanju preberite:

Malo manj kot milijardo evrov je država v letih 2020 in 2021 namenila za dodatke za covid-19 javnim uslužbencem. Ker so bili prejemniki, ki so zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, oproščeni plačila dohodnine od teh dohodkov, policistom (in tudi drugim) pa so se šteli v davčno osnovo, se je Policijski sindikat Slovenije obrnil na ustavno sodišče, ki pa je njihovo zahtevo zavrglo.