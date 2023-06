Policisti obravnavali več kot 90 alkoholiziranih voznikov

Policisti so v okviru maratona nadzora psihofizičnega stanja voznikov v noči na nedeljo opravili 2553 preizkusov alkoholiziranosti. Pri 63 voznikih je preizkus alkoholiziranosti pokazal do 0,52 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, pri 29 pa nad 0,52 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, so navedli na Generalne policijske uprave.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so dodatno štirim voznikom odredili strokovni pregled, v katerem preverjajo, ali so vozili pod vplivom alkohola. Šestim voznikom pa so odredili strokovni pregled zaradi suma, da so v cestnem prometu vozili motorno vozilo pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov minuli konec tedna, v okviru katerega so policisti v noči na nedeljo postavili 60 nadzornih točk, so izvedli v sklopu preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki se je začela 14. junija in se bo zaključila danes. Namen take oblike poostrenega nadzora je preprečiti neodgovorno udeležbo v prometu in tako poskrbeti, da bi prav vsi prometni udeleženci varno prispeli na svoj cilj, so še pojasnili na spletni strani policije.

Gre za prvo od treh letošnjih tovrstnih nacionalnih preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Kljub temu, da se odstotek prometnih nesreč po navedbah Agencije za varnost prometa znižuje, je še vedno vsaka deseta prometna nesreča povzročena pod vplivom alkohola. V letošnjem letu do konca maja sicer beležimo skoraj 13 odstotkov manj prometnih nesreč in 62,5 odstotka manj smrti zaradi alkoholiziranih povzročiteljev kot v enakem obdobju lani.