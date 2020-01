Policisti prijeli Andreja Šiška

Na prireditvenem prostoru pri Treh žebljih na Osankarici na Pohorju, kjer je danes potekala tradicionalna spominska slovesnost ob 77. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona, so policisti mariborske policijske uprave ob 11.05 prijeli zloglasnega vodjo tako imenovane Slovenske varde Andreja Šiška. Prijetje so potrdili na Generalni policijski upravi, pa tudi na Policijski upravi Maribor. Sporočili so, da je prijetje potekalo brez posebnosti. Policisti ga bodo na podlagi odredbe sodišča privedli na prestajanje zaporne kazni.



Pridržalo ga je šest policistov. Skupaj so odšli proti Osankarici, kjer jih je čakal policijski kombi, s katerim so Šiška odpeljali v zapor.



​Članica Slovenske varde je ob tem povedala, da je Šiško namenoma prišel na prireditev, da bi ga tam policisti prijeli. Nenavadno pa je, zakaj se sam ni zglasil na kateri izmed policijskih postaj.



Mariborsko sodišče je Šiška zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve lanskega marca obsodilo na osem mesecev zapora, pri čemer pa je večino kazni odslužil že s priporom, iz katerega ga je sodišče do pravnomočnosti sodbe izpustilo ob izreku sodbe. Tako Šiško kot njegova zagovornica Lucija Šikovec Ušaj sta bila takrat prepričana, da mu preostanka kazni ne bo treba odslužiti, so zapisali pri STA.



V začetku decembra pa je sodišče izdalo poziv, naj se zglasi v zaporu. Medtem ko na sodišču trdijo, da so mu sklep pravilno vročili, pa Šiško nasprotno meni, da je bil poziv vročen prepozno in napačno. Vseeno je oddal prošnjo za preložitev prestajanja kazni, ki pa jo je mariborsko sodišče zavrglo, s čimer je sklep o tem, da mora v zapor, sredi meseca postal pravnomočen, še navaja STA.