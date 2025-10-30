  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

    Posebej pozivajo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste, ki so sicer le začasni obliž na pomanjkanje policistov.
    V Novo mesto so poslali policiste iz vse države, kar lahko poslabša varnostne razmere drugod. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda
    Galerija
    V Novo mesto so poslali policiste iz vse države, kar lahko poslabša varnostne razmere drugod. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda
    B. T.
    30. 10. 2025 | 21:00
    4:39
    A+A-

    »V Sindikatu policistov Slovenije nas žalosti dejstvo, da se šele po tragični smrti in neposrednem fizičnem napadu na Aleša Šutarja, storjenem pred množico prisotnih, lahko naredijo večji koraki naprej k spremembi zakonodaje zaradi reševanja težav, za katere vsi vemo, da niso nastale šele minulo soboto,« pišejo policisti v sporočilu, ki ga je podpisal Igor Toplak, predsednik Sindikat policistov Slovenije.

    Težave niso nastale pri tej vladi niti pri pretekli, a se jih nobena oblast v preteklosti ni lotevala dovolj resno. »Niso vsi Romi kršitelji ali storilci kaznivih dejanj, a so zaradi vedno večjega števila »spornih« oseb v populaciji ter nedelovanja sistema pravne države v primerih te vrste ti posamezniki in skupine postajali vedno bolj predrzni, agresivni, grobi in objestni,« pravijo v sindikatu.

    Aleš Šutar niti ni prva smrtna žrtev zaradi fizičnega napada. Javnosti je znan tudi primer iz Grosuplja leta 2021, ki se je končal s smrtjo napadenega. Znani so tudi številni drugi nasilni dogodki. »Spomnimo se letošnjega napada na župana občine Ribnica, ki ga je v okviru svojih zmožnosti, poskušala preprečiti in ublažiti policistka v civilu, pri tem pa je bila tudi sama napadena in poškodovana,« opozarjajo in dodajajo, da so se policisti morali odzvati na številne prijave o streljanju v romskih naseljih, tako letos kot v preteklosti, pa tudi na napade v šolah jugovzhodne Slovenije.

    Policistov je premalo za ves kriminal

    Zato v sindikatu menijo, da razen obljub ministra za notranje zadeve (v odstopu) tamkajšnji domači - lokalni prebivalci, niso dobili nič. Vedno je bila obljubljena večja prisotnost policije iz drugih delov Slovenije, ki je bila nato za nekaj časa zagotovljena, dokler zadeva medijsko ni zamrla. »Vedno je prišel minister, župani in svetniki so sestankovali, krajani protestirali, pa se je vse končalo z zagotovili in obljubami o več policistih, ki jih na dolgi rok ne more dati nihče. Ker je policistov premalo!« opozarjajo v sindiaktu.

    Kljub vsemu bodo zdaj policisti iz drugih regij Slovenije napoteni v Novo mesto, kjer so varnostni izzivi trenutno največji. Po drugi strani se je do konca preteklega leta, zgolj v mandatu te vlade, število uslužbencev Policije zmanjšalo za 783 oseb. Letos so dobili 158 novih policistk in policistov. Šolanje bi lahko in bi moralo končatii 300 policistk in policistov, a za poklic policista, ob zdajšnjih pogojih dela in plači, že dolgo ni več zanimanja, ugotavljajo v sindikatu.

    Policijski sindikat opozarja, da število policistov upada tudi zaradi nespoštovanja njihovega premalo plačanega dela. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda
    Policijski sindikat opozarja, da število policistov upada tudi zaradi nespoštovanja njihovega premalo plačanega dela. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda

    Policija bo dobila večja pooblastila pri izvajanju dela nad ogroženih in varnostno tveganih območjih. »Če stroka meni, da je to potrebno in bo to rešitev za težave v prihodnosti, ukrep pozdravljamo. Po oceni sindikata pa ni težava v pomanjkanju pooblastil za delo, ki ga policisti opravljajo. Težava je v pomanjkanju zaupanja vodilnih predstavnikov države in služb znotraj Policije v delo policistov,« pravijo v sindikatu. Večina policistov, ki so sodelovali in intervenirali pri medijsko odmevnih dogodkih, se mora potem zagovarjati pred Specializiranim državnim tožilstvom in pred drugimi nadzorniki.

    Zaostritev kaznovalne politike za ponavljajoče se prekrške in kazniva dejanja z elementi nasilja pa v sindikatu v celoti pozdravljajo. Poudarjanje, da bodo ukrepi veljali enako za vse državljane Slovenije in tujce, je nesmiselno.

    Pomožni policisti, ki so zdaj dodatno »vpoklicani«, predstavljajo zgolj začasen obliž na kadrovske primanjkljaje v Policiji, nikakor pa rešitev, ki bi zadostno vplivala na varnostne razmere kjerkoli. »Zaradi pomanjkanja aktivnih policistov se že zdaj podaljšujejo postopki pri preiskavah in čakanjem na zaključke pisnih aktov, kar pomeni, da so in bodo tako oškodovanci kot žrtve v teh postopkih dodatno oškodovani. Ob tem posebej pozivamo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste,« še sporoča sindikat policistov.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    »Država je podlegla zahtevam ulice«: Romi zahtevajo odstop metliške županje

    Romi obsodili dejanje in kolektivno krivdo ter zahtevali odstop metliške županje in Horvata Muca.
    30. 10. 2025 | 17:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Država in Romi: veliko komisij in delovnih skupin, malo konkretnih rezultatov

    Medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike se je od marca leta 2023 sestala enajstkrat, letos petkrat.
    Tanja Jaklič 30. 10. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o romski problematiki: V teh razmerah vzklijejo politike, ki ponavljajo vzorce iz tridesetih let v Nemčiji

    Žerdin in Markeš v podkastu o hitrem odzivu vlade, o nevarnosti enačenja kriminala z etnično skupnostjo in o sistemski napaki, ki jo izkorišča opozicija.
    29. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po napadu v Novem mestu

    Šutarjev zakon: gre za smiselne predloge ali poceni populizem?

    Odvetnik in specialist za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar je povedal, da skuša vlada s populističnimi prijemi takoj rešiti težave, ki so se kopičile 35 let.
    Anja Intihar 29. 10. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Sindikat policistov Slovenijeukrepišutarjev zakonRomipolicisti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat policistov

    Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

    Posebej pozivajo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste, ki so sicer le začasni obliž na pomanjkanje policistov.
    30. 10. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

    Legenda Manchester Uniteda o slovenskem napadalcu, ki se še ni privadil na igralni slog svoje nove ekipe.
    Matic Rupnik, Matic Rupnik 30. 10. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo