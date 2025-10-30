Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

»V Sindikatu policistov Slovenije nas žalosti dejstvo, da se šele po tragični smrti in neposrednem fizičnem napadu na Aleša Šutarja, storjenem pred množico prisotnih, lahko naredijo večji koraki naprej k spremembi zakonodaje zaradi reševanja težav, za katere vsi vemo, da niso nastale šele minulo soboto,« pišejo policisti v sporočilu, ki ga je podpisal Igor Toplak, predsednik Sindikat policistov Slovenije.

Težave niso nastale pri tej vladi niti pri pretekli, a se jih nobena oblast v preteklosti ni lotevala dovolj resno. »Niso vsi Romi kršitelji ali storilci kaznivih dejanj, a so zaradi vedno večjega števila »spornih« oseb v populaciji ter nedelovanja sistema pravne države v primerih te vrste ti posamezniki in skupine postajali vedno bolj predrzni, agresivni, grobi in objestni,« pravijo v sindikatu.

Aleš Šutar niti ni prva smrtna žrtev zaradi fizičnega napada. Javnosti je znan tudi primer iz Grosuplja leta 2021, ki se je končal s smrtjo napadenega. Znani so tudi številni drugi nasilni dogodki. »Spomnimo se letošnjega napada na župana občine Ribnica, ki ga je v okviru svojih zmožnosti, poskušala preprečiti in ublažiti policistka v civilu, pri tem pa je bila tudi sama napadena in poškodovana,« opozarjajo in dodajajo, da so se policisti morali odzvati na številne prijave o streljanju v romskih naseljih, tako letos kot v preteklosti, pa tudi na napade v šolah jugovzhodne Slovenije.

Policistov je premalo za ves kriminal

Zato v sindikatu menijo, da razen obljub ministra za notranje zadeve (v odstopu) tamkajšnji domači - lokalni prebivalci, niso dobili nič. Vedno je bila obljubljena večja prisotnost policije iz drugih delov Slovenije, ki je bila nato za nekaj časa zagotovljena, dokler zadeva medijsko ni zamrla. »Vedno je prišel minister, župani in svetniki so sestankovali, krajani protestirali, pa se je vse končalo z zagotovili in obljubami o več policistih, ki jih na dolgi rok ne more dati nihče. Ker je policistov premalo!« opozarjajo v sindiaktu.

Kljub vsemu bodo zdaj policisti iz drugih regij Slovenije napoteni v Novo mesto, kjer so varnostni izzivi trenutno največji. Po drugi strani se je do konca preteklega leta, zgolj v mandatu te vlade, število uslužbencev Policije zmanjšalo za 783 oseb. Letos so dobili 158 novih policistk in policistov. Šolanje bi lahko in bi moralo končatii 300 policistk in policistov, a za poklic policista, ob zdajšnjih pogojih dela in plači, že dolgo ni več zanimanja, ugotavljajo v sindikatu.

Policijski sindikat opozarja, da število policistov upada tudi zaradi nespoštovanja njihovega premalo plačanega dela. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda

Policija bo dobila večja pooblastila pri izvajanju dela nad ogroženih in varnostno tveganih območjih. »Če stroka meni, da je to potrebno in bo to rešitev za težave v prihodnosti, ukrep pozdravljamo. Po oceni sindikata pa ni težava v pomanjkanju pooblastil za delo, ki ga policisti opravljajo. Težava je v pomanjkanju zaupanja vodilnih predstavnikov države in služb znotraj Policije v delo policistov,« pravijo v sindikatu. Večina policistov, ki so sodelovali in intervenirali pri medijsko odmevnih dogodkih, se mora potem zagovarjati pred Specializiranim državnim tožilstvom in pred drugimi nadzorniki.

Zaostritev kaznovalne politike za ponavljajoče se prekrške in kazniva dejanja z elementi nasilja pa v sindikatu v celoti pozdravljajo. Poudarjanje, da bodo ukrepi veljali enako za vse državljane Slovenije in tujce, je nesmiselno.

Pomožni policisti, ki so zdaj dodatno »vpoklicani«, predstavljajo zgolj začasen obliž na kadrovske primanjkljaje v Policiji, nikakor pa rešitev, ki bi zadostno vplivala na varnostne razmere kjerkoli. »Zaradi pomanjkanja aktivnih policistov se že zdaj podaljšujejo postopki pri preiskavah in čakanjem na zaključke pisnih aktov, kar pomeni, da so in bodo tako oškodovanci kot žrtve v teh postopkih dodatno oškodovani. Ob tem posebej pozivamo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste,« še sporoča sindikat policistov.