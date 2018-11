Policisti še preiskujejo eksplozijo, stanovalci jezni in ogorčeni

Sosodje so po včerajšnjem dogodku ogorčeni in jezni, ker so opažali, da je imel njihov sosed osebnostne motnje. FOTO: Tadej Regent

Potem ko je včeraj eksplozija v stanovanjskem bloku na naslovu Bratov Greifov 18 povsem uničila šest stanovanj, mariborski policisti danes nadaljujejo s preiskavo.Eksplozija je odjeknila nekaj pred pol četrto uro popoldne. Najverjetneje je eksplodiral zemeljski plin, ki so ga uporabljali za kuhanje, ne za ogrevanje, je včeraj za Delo dejal poveljnik Gasilske brigade Maribor, sicer vodja intervencije,Kot je dejal Primož Osojnik, so se v eksploziji poškodovale štiri osebe, od tega ena huje in tri lažje. Vse so prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Zdravniki naj bi se za življenje težje ranjene osebe še borili. Vse skupaj je bilo poškodovanih 18 stanovanj.Eden od stanovalcev, upokojeni, je za Delo povedal, da je moški star okrog 53 let. Med njegovimi sosedi je večkrat nanesla beseda o tem, da je nevaren tako sebi kot drugim. »Enkrat sva mu z njegovim sinom že rešila življenje,« je dejal Dajčman.Sosodje so po včerajšnjem dogodku ogorčeni in jezni, ker so opažali, da je imel njihov sosed osebnostne motnje, a Dajčman je zanikal, da bi o nevarnem početju moškega obvestili upravljavca.Včeraj so bili aktivirani gasilci iz JZ GB Maribor ter PGD Maribor-Pobrežje, Zrkovci in Brezje. Pogasili so požar v enem od stanovanj, iz objekta pa začasno umaknili 30 stanovalcev in 9 hišnih živali. Služba za ZiR MOM je stanovalcem uničenih stanovanj ponudila nadomestne bivalne enote, vendar so se le ti preselili k svojcem.