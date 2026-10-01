Policijski sindikat o incidentu v Škofji Loki: En posnetek je premalo, da se sprejme sodba

Slika je simbolična. FOTO: Delo

Sindikat policistov Slovenije je opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Določeni mediji so namreč ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo na begu, so zapisali. Hkrati so v sindikatu opozorili, da se na terenu vse pogosteje srečujejo z nevarnimi posamezniki.

Policisti so v torek obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ki so uporabili tudi strelno orožje, saj njihovih opozoril ni upošteval, pri tem pa je bil moški hudo poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Sindikat policistov Slovenije pa je danes v sporočilo za javnost opozoril, da so nekateri mediji ta dogodek prikazali enostransko ali celo ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo, ki je od njih bežala. »Odločno zavračamo takšne interpretacije, ki so v škodo vseh policistk in policistov, so izpostavili.«

Opozorili so tudi, da so preveč pogosto soočajo z nedopustnimi dvojnimi merili javnosti. Kot so zapisali, so obsojani tako v primerih, ko pooblastil ne uporabijo, kot v primerih, ko uporaba najhujših prisilnih sredstev prepreči še hujše posledice. »Policistke in policisti smo dolžni uporabiti policijska pooblastila, vključno s strelnim orožjem kot skrajnim sredstvom, da zavarujemo življenja drugih ali sebe,« so opozorili.

Izpostavili so še, da se na terenu vedno pogosteje srečujejo z nevarnimi posamezniki pod vplivom prepovedanih substanc, osebami v psihičnih stiskah ali tistimi, ki zavračajo pravni red. Policisti morajo v kritični sekundi ukrepati izključno tako, da osebo obvladajo in preprečijo neposredno nevarnost, da zaščitijo druge ali sebe, so zapisali.

Ob tem so v sindikatu dodali, da imajo strokovne in usposobljene policistke in policiste, ki bodo javnost za ceno lastnega življenja zavarovali pred kršitelji in napadalci vseh vrst.