FOTO:Policisti ugotovili 10.151 kršitev zakona o nalezljivih boleznih

6957 predlogov za začetek postopka o prekršku

Prijeli 83 tihotapcev s 453 tujci

Obravnavali 6822 prometnih nesreč, umrlo je 45 ljudi

Na varnostne pojave in delo policije je v prvi polovici letošnjega leta bistveno vplivala epidemija novega koronavirusa, v polletnem poročilu za leto 2020 ugotavlja policija. Policisti so zaznali povečano število kršitev predpisov o nalezljivih boleznih, nekoliko manj kot lani pa je bilo nasilja v družini in nedovoljenih prehodov državne meje.Delo v izrednih okoliščinah je trajalo kar 80 dni, od 12. marca do 31. maja. Vladni ukrepi, kot so bili prepoved gibanja in zbiranja ljudi, prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča in zaprtje gostinskih lokalov, so močno vplivali na število obravnavanih kršitev s področja javnega reda.Nadzore zaradi omejitev gibanja in zbiranja so policisti izvedli na 189.475 krajih. Dobili so 2534 prijav o kršitvah odloka, sami pa so kršitve ugotovili v 8458 primerih. Zdravstvenemu inšpektoratu so podali 6957 predlogov za začetek postopka o prekršku.Opozorilo ali ukaz o ravnanju so izdali v 5500 primerih, v 88 primerih pa so ugotovili prekršek po zakonu o javnem redu in miru.Ukrepi držav na evropski ravni so močno vplivali tudi na nezakonite migracije, saj so bile transportne komunikacije marca in aprila praktično prekinjene, države pa so močno poostrile nadzor na svojih mejah in v notranjosti.V 2020 je policija v 65 primerih tihotapljenja ljudi prijela 83 tihotapcev s 453 tujci, ki so želeli nezakonito prestopiti državno mejo. Med tihotapci je bilo 15 slovenskih državljanov. Policisti so obravnavali tudi 6418 kršitev zakona o tujcih, kar je nad 10-letnim povprečjem, a manj kot lani. Med temi je bilo 5086 nedovoljenih prehodov državne meje.Policija ugotavlja tudi porast števila kršenja predpisov o javnem redu, in sicer 24.982. Od tega so našteli 10.151 kršitev zakona o nalezljivih boleznih. Nekaj manj kot v prejšnjih letih pa je bilo kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru ter nasilja v družini.Delež gospodarske kriminalitete je bil s 4527 obravnavanimi kriminalnimi kaznivimi dejanji 16,3-odstoten, medtem ko jih je bilo 23.173 oz. 83,7 odstotka splošne kriminalitete. Preiskanost kaznivih dejanj je bila 50-odstotna, kar ne odstopa od dolgoletnega povprečja.Pri nadzoru cestnega prometa je medtem policija ugotovila 160.313 kršitev, največ na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor in Celje. V 2020 je policija obravnavala 6822 prometnih nesreč, v njih pa je umrlo 45 oseb, od tega 16 na območju Policijske uprave Ljubljana.Prisilna sredstva so v prvem polletju policisti uporabili v 1624 primerih proti 1692 kršiteljem, trikrat so izstrelili tudi opozorilni strel. Pri uporabi prisilnih sredstev se je poškodovalo 32 policistov.Med opravljanjem nalog sta bili storjeni 102 kaznivi dejanji, v katerih je bilo napadenih 140 policistov. Policija je obravnavala tudi 30 groženj policistom. Število napadov na policiste in groženj policistom v zadnjih nekaj letih naraščata, je še razvidno iz polletnega poročila policije.