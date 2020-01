Policisti uresničujejo napoved, v ponedeljek opozorilna stavka na Obrežju in v Gruškovju

FOTO: Leon Vidic/Delo

V Sindikatu policistov Slovenije so potrdili napoved štiriurne opozorilne stavke 3. februarja. Stavkovne aktivnosti bodo potekale med 8. in 12. uro, in sicer na postajah mejne policije na Obrežju in v Gruškovju.V sindikatu napovedujejo, da bo v času opozorilne stavke razloge zanjo podal predsednik sindikata, in sicer ob 10. uri na Obrežju. Kot dodajajo v dopisu, so stavkovne aktivnosti usmerjene proti vladi. »Javnosti bomo dokazali in povedali, zakaj je naša opozorilna stavka upravičena in za kaj se borimo,« so zapisali.Kot je tedaj povedal Mlekuš, od vlade zahtevajo takojšnjo realizacijo dogovora o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, takojšnjo ureditev vprašanja glede bruto bruto izplačila, v zvezi s katerim še vedno teče postopek na delovnem sodišču, vzpostavitev kariernega sistema in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje razmer v policiji.Opozorilno stavko so bili sicer po tedanjih besedah pripravljeni preklicati, če bi vlada izpolnila njihove zahteve, Napovedali so tudi, da bodo način, na katerega bodo izvedli opozorilno stavko, predstavili le kak dan prej.