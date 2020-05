Policisti uvedli prekrškovni postopek zoper šest oseb

PREBERITE TUDI :

Sicer je bilo središče ljubljanskega protivladnega protesta znova Trg republike, ki so ga policisti tudi tokrat ogradili. FOTO: Blaž Samec/Delo

Med petkovim protivladnim protestom v Ljubljani so se protestniki zbrali tudi pred sedeži koalicijskih strank. Pred sedežem SMC v bližini DZ je prišlo tudi do manjšega incidenta s policijo, ko so protestniki s kredo pisali po tleh. Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so zaradi tega uvedli prekrškovni postopek zoper šest oseb.Protestniki so se po navedbah Policijske uprave (PU) Ljubljana odpeljali na različne lokacije po mestu, kjer so na tla pisali različne napise. »Policisti so udeležence opozorili na kršenje 13. člena zakona o varstvu javnega reda in miru, vendar so protestniki pisanje na različnih lokacijah kljub temu nadaljevali. Policisti so uvedli prekrškovni postopek zoper šest oseb,« so pojasnili na upravi.Protest je tudi tokrat potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic z namenom zagotovitve varnosti. Po navedbah policije so opravili 43 postopkov ugotavljanja identitete, zaenkrat ugotovili sedem kršitev javnega reda in miru, eno kršitev zakona o javnih zbiranjih ter 28 kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.»Zaseženih je bilo nekaj transparentov z neprimerno vsebino, nadaljuje pa se zbiranje obvestil v zvezi z dogodkom in se bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepalo v skladu z zakonodajo oziroma obvestilo pristojni zdravstveni inšpektorat,« so zapisali na PU Ljubljana. Po njihovi oceni se je na protestu v centru Ljubljane zbralo približno 2500 kolesarjev in pešcev.Sicer je bilo središče ljubljanskega protivladnega protesta znova Trg republike, ki so ga policisti tudi tokrat ogradili. Protestniki so transparente z okoljevarstveno vsebino v obliki špalirja razvili tudi pred predsedniško palačo in poslopjem vlade. Ugibanja o številu protestnikov so zelo različna, a enotno mnenje je, da je bilo v petek »kolesarjev« na ulicah manj kot na preteklih protestih.Protesti na kolesih so tudi tokrat potekali v več slovenskih mestih, denimo v Mariboru, Celju, na Ptuju in v Slovenj Gradcu. V središču Maribora se se je po navedbah časnika Večer zbralo več kot 600 ljudi.