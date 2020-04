FOTO:​Policisti v en glas: Ne zaznavamo večjega števila kršitev

Preberite tudi:

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Porast zaradi vikendašev

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

FOTO: Leon Vidic/Delo

Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti v soboto izdali 127 opozoril zaradi kršitev odloka o prepovedi gibanja in zbiranja ter 163 predlogov zdravstvenemu inšpektoratu, kar je manj kot preteklo soboto. Iz posameznih policijskih uprav sporočajo, da se ljudje držijo pravil omejitev gibanja, v občinah se medtem zahvaljujejo ljudem, ki spoštujejo odlok.Policisti so imeli v Sloveniji v primerjavi s preteklo soboto torej nekoliko manj dela, saj so 19. aprila izdali 171 opozoril in 221 predlogov zaznanih kršitev omejitev zbiranja na javnih krajih in prehajanja med občinami.Je pa bilo več opozoril in predaj predlogov zaradi kršitev preteklo nedeljo, tako da bo treba za širšo sliko glede upoštevanja omejitev gibanja in zbiranja zaradi epidemije novega koronavirusa v tem koncu tedna počakati do ponedeljka, poudarjajo na policijskih upravah po Sloveniji.Skupno so sicer po podatkih Generalne policijske uprave policisti v dneh veljavnosti odloka, torej od 30. marca, izrekli 4620 opozoril, v 5745 primerih pa so predlog odstopili inšpektoratu.Na več policijskih upravah v en glas poudarjajo, da v teh dneh ne zaznavajo večjega števila kršitev. Na PU Koper, Nova Gorica in Ljubljana kakšnih posebnosti niso zaznali in dodajajo, da se ljudje, v želji, da se kriza čim prej konča, držijo pravil tudi ob rahljanju ukrepov.Na PU Nova Gorica so pojasnili, da so sicer nekajkrat opozorili manjše skupine ljudi, ki so se ob ponovnem odprtju nekaterih prodajaln in tržnic držale preblizu skupaj, večjih težav pa zaradi tega ni bilo, saj se ljudje zavedajo in držijo omejitev. Prav tako so nekaj primerov zadrževanja mladine v manjših skupinah obravnavali na PU Koper, sicer pa tudi od tam sporočajo, da se ljudje generalno držijo omejitev.V teh dneh policisti sicer pričakujejo tudi več gneče na mejah, a v tem koncu tedna na PU Nova Gorica za zdaj niso zaznali večjega števila kršitev oziroma neutemeljenega prehajanja meja, saj imajo ljudje v večini primerov potrebna potrdila za prehod državnih meja.Na PU Koper so navedli, da na mejah s Hrvaško ne zaznavajo nobenih posebnosti, na italijanski pa so zavrnili nekaj posameznikov, ki so želeli prek meje brez utemeljenega razloga.Da se ljudje večinoma držijo omejitev, ocenjujeta tudi piranski in kranjskogorski župan,in. V svojih sicer s turisti in obiskovalci obremenjenih občinah zaznavata, da se ljudje kljub vse bolj številčnemu zadrževanju na prostem držijo pravil.»Obiskovalcev je resda več, tu je po moji oceni med 70 in 80 odstotkov tistih, ki imajo tu počitniške hiše in vikende. Imamo tudi nekaj več gibanja po občini, naravne točke in znamenitosti so sicer bolj obiskane, a so tiste, ki jih lahko zapremo, tudi zaprte,« je v pogovoru za STA dejal župan Kranjske Gore.Opozoril je, da je na cesti več kolesarjev in da je na sprehajalnih poteh vse več ljudi, a da se vsi držijo pravil in se ne zadržujejo v večjih skupinah. Kranjska Gora po Hrovatovih besedah zaposluje 58 odstotkov ljudi ravno v turizmu, zato si želi vrnitve v ustaljene tirnice z določenimi omejitvami.»Veseli smo lahko, da smo po začetni skeptičnosti resno vzeli te omejitve in da se doslej vse skupaj dobro odvija, kar se tiče števila okuženih,« je še dodal Hrovat. Zadković na drugi strani poudarja, da kljub odprtju tržnice, ki pomaga pri oskrbi njegovih občanov, v Piranu ni zaznati kršitev, saj so ljudje"disciplinirani pri spoštovanju navodil«.»Glavnino težav smo prebrodili,"« je dejal Zadković, a opozoril, da lahko ob pretiranem rahljanju ukrepov hitro nastopi drugi val, ki si ga nihče ne želi, še posebej ne v občini Piran, ki je odvisna od priliva turistov.Za čimprejšnjo vrnitev v običajno življenje bo po njegovih navedbah najbolj pomembna disciplina, ki se v teh tednih kaže v veliki meri, zaradi česar je ponosen na vse Pirančane in Slovence. »Je nekaj primerov posedanja na plaži, ampak ljudje se pravil držijo,« pravi.