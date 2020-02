Policisti v ponedeljek s štiriurno opozorilno stavko

Policisti bodo v ponedeljek izvedli štiriurno opozorilno stavko, s katero bodo opozorili na neizpolnjevanje zavez vlade iz stavkovnega sporazuma s policisti iz leta 2018. Stavko bodo začeli ob 8. uri in končali opoldne. Potekala bo tako, da bodo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledovali tovorna in osebna vozila.



Štiriurno opozorilno stavko so napovedali v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), se ji pa ne bodo pridružili v drugem od dveh reprezentativnih sindikatov v policiji, Policijskem sindikatu Slovenije (PSS). Menijo namreč, da so stavkovne zahteve iz sporazuma z vlado trenutno »v reševanju in ustrezno pravno zavarovane«, stavka pa zato v tem trenutku nesmiselna. Opozarjajo tudi, da vlada po padcu nima več pooblastil za sklepanje novih, zavezujočih dogovorov.



Ne glede na to pa v SPS pravijo, da bodo v ponedeljek stavkali vsi policisti in policistke. Ena od oblik stavke bo, da bodo policisti z zakonom predpisane naloge izvajali še bolj temeljito. Tako nameravajo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledovali tovorna in osebna vozila.



Od vlade v sindikatu med drugim zahtevajo takojšnjo realizacijo dogovora o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, takojšnjo ureditev vprašanja glede bruto bruto izplačila, v zvezi s katerim še vedno teče postopek na delovnem sodišču, vzpostavitev kariernega sistema in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje razmer v policiji. Med drugim namreč opozarjajo, da je rok za izdelavo analize zahtevnosti delovnih mest potekel sredi decembra, tudi pri vladni zavezi za vzpostavitev kariernega sistema po letu dni pogajanj po njihovih navedbah niso prišli nikamor.



Za ureditev razmer v policiji sindikat predlaga pripravo in sprejetje interventnega zakona, ki bi zajezil kadrovsko krizo in povečal zanimivost poklica med mladimi. Pri slednjem med ukrepi predlagajo spremembe na področju stanovanjske politike, ureditev povračila stroškov prevoza na delo, višji regres za prehrano, denarne nagrade ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, štipendiranje dijakov in podobno.



Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je ob napovedi opozorilne stavke zagotovila, da si bodo v konstruktivnem dialogu prizadevali za uresničitev stavkovnega sporazuma, ki so ga vlada in policijska sindikata podpisali leta 2018. Prav tako si bodo prizadevali za vzpostavitev kariernega sistema, o katerem sicer še tečejo pogajanja.



Na ministrstvu za notranje zadeve medtem menijo, da je večina stavkovnih zahtev sporazuma s policijskima sindikatoma realiziranih. Bodo pa nove zahteve sindikata preučili in izvedli aktivnosti, ki jih vladi nalaga zakon o stavki, so napovedali 21. januarja, ko je sindikat napovedal stavko. V SPS pravijo, da od napovedi stavke do danes s strani odgovornih v državi niso prejeli še nobenega odziva.



Od sklenitve sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev do danes so se plače na delovnih mestih policistov povišale za 15,48 odstotka, so pojasnili na ministrstvu. Gre za primerjavo bruto plač brez materialnih stroškov, kot so prevoz, prehrana in drugo.



Najvišja bruto plača policista je za december 2019 v policiji znašala 5818,14 evra. Povprečna bruto plača policistov za december 2019 je bila 2455,83 evra. Najnižja bruto plača policista za december 2019 v policiji je znašala 886,63 evra. Vsi navedeni zneski so brez materialnih stroškov, kot so prevoz, prehrana in drugo. Izvzeti so tudi javni uslužbenci, ki so bili na očetovskem, materinskem, porodniškem dopustu ali na daljši bolniški odsotnosti, so še navedli na ministrstvu.