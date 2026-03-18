Napadel je policiste, zdaj pa so se v preiskavi znašli oni

Ustreljeni je imel zdravstvene težave in si je želel obračuna s policisti. Za slednje je dogodek lahko hudo breme.

V začetku meseca so policisti v Ljubljani ustrelili mlajšega moškega, ki je z noži najprej grozil mimoidočim, nato pa je napadel policista, ki sta prva prispela na intervencijo. Poleg pokojnikove družine je dogodek izjemno obremenjujoč tudi za udeležene policiste, ki so kljub samoobrambi zdaj v preiskavi specializiranega državnega tožilstva. S travmami policistov, udeleženih v tragičnih dogodkih, se ukvarjajo tako policija kot policijski sindikati. Pokojni je že večkrat poskušal doseči, da bi ga policisti usmrtili. Preiskava njihovega ravnanja v skladu s prakso Evropskega sodišča. Breme, da je nekomu vzel življenje, policistu ostane. Kmalu po dogodku se je izvedelo za identiteto ustreljenega, to je moški, ki je zaradi zdravstvenih težav že večkrat poskušal doseči, da bi ga policisti ...