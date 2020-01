Policisti vdrli v romsko naselje Lokve

Črnomelj, Lokve – Zaradi pogostega streljanja v zadnjih dneh, predvsem med božično-novoletnimi prazniki, so policisti prejeli odredbo sodišča, zaradi česar od zgodnjih jutranjih ur poteka temeljita preiskava kaznivih dejanj na območju romskega naselja Lokve. Uradno menda iščejo strelno orožje, neuradno tudi prepovedane droge.



Na novomeški policijski upravi so sila skopi z informacijami. Potrdili so nam le, da posebna policijska enota preiskuje kazniva dejanja, ki so se zgodila med prazniki. Tamkajšnji prebivalci so namreč pogosto posegali po strelnem orožju in nenadzorovano streljali. »Nas je strah in od policije pričakujemo in zahtevamo, da napravi red in mir. Dovolj imamo vsega,« nam je povedal domačin, ki noče razkriti svojega imena.



»Policija izvaja svoje aktivnosti. O poteku preiskave danes ne bo mogoče dobiti nobene uradne informacije,« je bil skop z izjavami predstavnik novomeške policijske uprave Robert Perc.



Pred dnevi je po družbenem omrežju zakrožila spletna peticija, s katero ljudje z območja Dolenjske in Bele krajine zahtevajo, da specialna policija posreduje v romskih naseljih in razoroži tamkajšnje Rome.



O pogostem rafalnem streljanju poročajo prestrašeni domačini tudi iz okolice novomeškega romskega naselja Žabjak.