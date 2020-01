Policisti za 3. februar napovedali stavko

Sindikat policistov Slovenije (SPS), eden od dveh reprezentativnih sindikatov v policiji, je zaradi neizpolnjevanja vladnih zavez iz leta 2018 podpisanega stavkovnega sporazuma za 3. februar napovedal štiriurno opozorilno stavko.Sindikat je po današnji seji stavkovnega odbora v Celju predstavil svoje stavkovne zahteve.Kot je povedal predsednik sindikata, od vlade zahtevajo takojšnjo realizacijo dogovora o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, takojšnjo ureditev vprašanja glede bruto bruto izplačila, v zvezi s katerim še vedno teče postopek na delovnem sodišču, vzpostavitev kariernega sistema in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje razmer v policiji.Opozorilno stavko so sicer pripravljeni preklicati, če bi vlada izpolnila njihove zahteve, na kakšen način jo bodo izvedli, pa bodo sporočili kakšen dan prej. Po Mlekuševih besedah bo ta potekala med osmo in 12. uro.»S stavko želimo opozoriti na neizpolnjevanje stavkovnega sporazuma, ki smo ga podpisali decembra 2018,« je dejal prvi mož sindikata, ki se za zdaj o skupnih zahtevah in izvedbi stavke s Policijskim sindikatom Slovenije ni pogovarjal, ga pa vabijo, da se jim skupaj z drugimi stanovskimi združenji pri tem pridruži, saj so razmere takšne, da v nekaj letih napovedujejo kadrovski kolaps slovenske policije.