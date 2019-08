Policisti zaskrbljeni nad stanjem prometne varnosti

Celjske ceste letos vzele že 16 ljudi, lani ob istem času 5

Naslednji teden bodo na cestah znova prisotni šolarji, zato je spoštovanje cestno prometnih pravil toliko bolj pomembno. FOTO: Jože Suhadolnik

Ker na celjskem območju v letošnjem letu beležijo »izjemno poslabšanje prometne varnosti«, so policisti včeraj dopoldan izvedli t. i. Ad-hoc nadzor cestnega prometa. Poudarek je bil predvsem na preverjanju upoštevanja semaforjev, nepravilne uporabe mobilnih telefonov, kršitev kolesarjev in pešcev ter ostalih cestno prometnih prekrškov.Kot pravijo pri celjski policijski enoti, »so rezultati nadzora zaskrbljujoči«.V zgolj treh urah so v 102 primerih ukrepali zoper voznike, ki niso upoštevali hitrostnih omejitev, 50 so jih oglobili zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, v 52 primerih pa so ugotovili, da vozniki niso uporabljali varnostnih pasov oziroma zaščitnih čelad. Kršitve so zaznali tudi pri pešcih in kolesarjih, pri slednjih so zaznali trinajst kršitev, pri pešcih pa osem.Letos je na cestah Policijske uprave Celje umrlo že šestnajst ljudi, lani v enakem obdobju pet.Zaradi zaskrbljujočih rezultatov celjski policisti vse voznike opominjajo na »odgovorno vožnjo ter na spoštovanje cestno prometnih predpisov«. To je še posebej pomembno v naslednjih dneh, ko bodo v prometu znova udeleženi šolarji.