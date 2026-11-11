Policistom se obetajo višje plače, a ne vsem

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so presenečeni nad tem, da je minister za notranje zadeve Franci Matoz na televiziji predstavil predlog zakona o kariernem sistemu in plačah policistov, saj so se na edinem dosedanjem sestanku na to temo 29. oktobra vsi akterji zavezali, da gre za delovno gradivo, ki še ni za v javnost. Načeloma se sicer strinjajo z izločitvijo iz enotnega plačnega sistema, a imajo na gradivo, ki predvideva povišanje dohodkov zlasti za začetnike, kar nekaj pomislekov.

»Danes se izteče rok, da podamo pripombe, predloge in argumente za drugačne razporeditve znotraj prestavljenega plačnega sistema. Včeraj je bilo nakazanih kar nekaj zadev iz zakonskega osnutka, predvsem tistih 'ta lepih in ta dobrih'. O slabostih pa se za zdaj ni govorilo veliko, in to je tisto, kar je sporno,« je stališče SPS povzel predsednik Igor Torkar.

Na ministrstvu za notranje zadeve so, kot je prva poročala TV Slovenija, pripravili osnutek zakona, ki zadeva vse, ki izvajajo policijske naloge in pooblastila. Ta uvaja 17-stopenjsko karierno lestvico in skladno s tem tudi novih 17 plačnih razredov. V začetnem bi se osnovna plača s sedanjih približno 1600 evrov bruto zvišala na 2300 evrov, generalni direktor policije pa bi po novem kot osnovo prejemal trikratnik tega zneska, torej 6900 evrov bruto.

Kot že zdaj velja, bi se tudi v nov sistem prenesli različni dodatki, denimo položajni in za posebna znanja. Ohranili bi tudi tiste, do katerih so že v obstoječi enotni plačni ureditvi upravičeni le predstavniki uniformiranih poklicev, kot je dodatek za stalnost, ki ga dobivajo poleg dodatka za delovno dobo. Posebne dodatke bi, po navedbah TV Slovenija, imeli policisti v specialni in letalski enoti, dodatek za posebne obremenitve in nevarnosti pa bi pripadal tistim, ki preiskujejo korupcijo, tajno delujejo, izvajajo preiskovalne ukrepe in odkrivajo najhujše oblike organiziranega kriminala.

»Po koalicijski pogodbi je ena od mojih nalog, da iz obstoječega plačnega sistema naredimo nov steber ali nov plačni sistem za policiste, zdravstvo, socialno varstvo,« je izjavil Matoz in dodal, da so se odločili, da bodo plače in karierni sistem policistov urejeni s posebnim zakonom. Želi si, da bi ta ugledal luč sveta še letos. Med drugim želi Matoz z njim doseči, da bi bilo »več policistov v operativi«. »Zelo veliko policistov imamo na visokih delovnih mestih, zelo malo pa v operativi. Piramido torej obračamo nazaj. Nekateri, ki so danes na višjih položajih in opravljajo bolj birokratsko delo, čeprav so pooblaščeni in uniformirani, se bodo vračali v operativo,« je najavil Matoz. To naj bi, po njegovih besedah, prineslo večjo varnost, dostopnost in da »bom ostal znotraj tiste mase plač, kakor je bila predvidena«.

Opozorila, da ne bodo vsi pridobili

Po mnenju Igorja Torkarja je znotraj policijskih vrst občutek, da se bo plača sorazmerno zvišala tako rekoč vsem zaposlenim. »Trditev, ki jo je minister predstavil na televiziji, ne drži. Bistveno bi se izboljšale plače začetnikom, vsi v nadaljnjih razredih pa bi lahko po prenovi plačnega sistema ostali na istem ali celo izgubili. To je ena slabost, druga pa je, da tehnično osebje, ki opravlja dela, povezana s policijskimi zadevami, v zakon ni zajeto,« je komentiral predsednik SPS, ki po oddaji pripomb pričakuje vabilo na naslednji usklajevalni sestanek v prihodnjem tednu.

Občutno višja plača za začetnike se mu zdi dober prvi korak v pravo smer, meni pa, da bi morali vložiti »največje možne napore«, da bi obstoječi kader ohranili. »Če se plačni sistem ponesreči, lahko pričakujemo, da bo do konca prihodnjega leta naše vrste zapustilo več kot 500 ljudi z izkušnjami, ki se bodo upokojili. Da ne govorim o tistih, ki bodo dali odpoved,« je izpostavil Torkar.

Komentiral je tudi vtis, da je predlog usmerjen v to, da bi šlo več ljudi na teren: »Bojim se, da bo ob takem pristopu, kot je bil predstavljen, večina kadra, ki je danes na višjih položajih in se je dodatno usposabljala, raje odšla v druge službe ali se upokojila, kot pa se vrnila na teren. Zadeva ni tako preprosta, kot je bila predstavljena včeraj.«

Namera po izločitvi iz enotnega plačnega sistema sindikatu ustreza. »Gre predvsem za to, da bi ohranili varnost v državi. V sedanjem enotnem plačnem sistemu javnega sektorja zadeve enostavno ni mogoče premakniti z mrtve točke. Policija praktično od varčevalnega zakona o uravnoteževanju javnih financ (sprejetem maja 2012, op.a.) stagnira oziroma nazaduje. Tako da je izločitev iz plačnega sistema nedvomno ena od rešitev. Kako to izpeljati, pa je stvar stroke,« je dejal Torkar. Opozarja pa, da je mesec in pol, kolikor si je minister zadal za sprejem zakona, zelo kratek rok za pripravo kakovostnega zakona: »Sistem je razvejan in kompleksen. Veliko ljudi opravlja različna dela, pojavljajo se vedno nove vrste kriminala, vandalizem se širi po Sloveniji kot prepih in požar.«

V obeh pogajalskih skupinah sindikatov javnega sektorja se o predlogu ne želijo izrekati, dokler ga ne vidijo. »Zagotovo pa kakršnakoli zvišanja plač določenih poklicnih skupin pomenijo legitimna pričakovanja tudi drugih v javnem sektorju, popolnoma neodvisno od tega, ali se pogovarjamo o enotnem plačnem sistemu ali ločenih stebrih. Ali gre za favoriziranje represivnega aparata v tej državi, pa v tem trenutku še ne vemo,« je komentiral Jakob Počivavšek iz Pergama.

»Žal nam je, da za take predloge izvemo le iz medijev. Vse skupaj diši po piar akciji ministra Matoza, ki pa je - tega ne gre pozabiti - odgovoren za vse plačne stebre,« je poudarila Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.