    Politični analitik: Pri stranki Resni.ca ne gre za populizem

    Sociolog in politični analitik Gregor Kašman je za Delo analiziral program stranke Resni.ca.
    »Gre za zlaganost v najbolj čistem pomenu te besede,« je stranko Resni.ca opisal Gregor Kašman.
    »Gre za zlaganost v najbolj čistem pomenu te besede,« je stranko Resni.ca opisal Gregor Kašman. FOTO: Blaž Samec
    M. B.
    16. 4. 2026 | 14:30
    Novi predsednik Zoran Stevanović in njegova stranka Resni.ca, ki ji je letos uspelo prestopiti parlamentarni prag, sta pogosto razumljena kot nekaj, kar presega dosedanje okvire parlamentarne politike, kot novost, ki se predstavlja kot »ne levo ne desno«. Zaradi sestave parlamenta, v katerem ne desni in levo-sredinski blok ne moreta sestaviti vlade brez nove stranke, je Resni.ca dobila ključno vlogo in možnost, da po prelomljeni Stevanovićevi obljubi, da ne bo sodeloval z Janezom Janšo, uresniči marsikaj iz svojega programa. 

    V njenem programu pa je marsikaj nenavadnega. Resni.ca ohranja anticepilska stališča; zavzema se za prepoved obveznega cepljenja, »naravno zdravljenje« in spodbujanje zdravja z izobraževanjem »o energijah v telesu«. V programu implicitno zanika pandemijo covida-19 in celotno sodobno zdravstvo, ki naj bi po njihovem temeljilo »na Pasteurjevi hipotezi o mikrobih kot povzročiteljih bolezni, ki jo je medicina leta 1870 privzela, saj je bila veliko bolj koristna za oplajanje kapitala«.

    Zlagana antisistemskost

    Vendar pa je zdravstvo kljub začetkom stranke v njenem programu sekundarnega pomena, kot bistvene pa poudarjajo boj proti korupciji, v okviru katerega bi ukinili Komisijo za preprečevanje korupcije, suverenizem, v okviru katerega kritizirajo demokracijo in medije, ter nizki davki. 

    Sociolog in zgodovinar Gregor Kašman  
    Glede na ta bistveni del programa sociolog in politični analitik Gregor Kašman za Delo ocenjuje, da je »Resni.ca stranka, ki bi s svojimi politikami utrjevala obstoječi družbeno-ekonomski sistem,« in ne, kot se predstavlja, sila sprememb. 

    »Praktični učinki uvedbe njihovih politik bi se izkazali v še večji stopnji družbene neenakosti, razkroju javnih storitev, ki jih potrebujemo predvsem delovni ljudje (zdravstveni domovi, šole, knjižnice, javna infrastruktura itd.) in v še višji stopnji izkoriščanja. Gre torej za politike, ki ne samo reproducirajo obstoječe nadvlade kapitala in kapitalskih elit v družbi, ampak jih še poglabljajo,« je ocenil Kašman. »Gre za stranko sistema z retoriko, ki hlini antisistemskost. Gre za zlaganost v najbolj čistem pomenu te besede,« je pojasnil. 

    image_alt
    Manj ideologije, več desni.ce

    »Takšna stranka je za vladajoče razrede koristna, ker kanalizira upravičen bes volilnega telesa, ki je na tokratnih volitvah podprl Resni.co, stran od dejanskih družbenih zajedavcev v smer tistih, ki že tako ali tako nimajo nič,« je ocenil. 

    Desno od SDS

    Ekonomske politike, ki jih v programu zagovarja Resni.ca, so najbližje strankama Nova Slovenija in Demokrati, skupaj s katerima v novi sestavi parlamenta »predstavljajo udarno trojko interesov kapitala. Celo SDS je na področju urejanja ekonomskih razmerij v družbi levo od njih,« je program stranke, ki se opisuje kot »ne levo ne desno« opisal Kašman. 

    Programske usmeritve Resni.ce »bi neposredno koristile družbenim in ekonomskim elitam, čez katere sicer tako glasno benti. Blaž Brodnjak, recimo, danes plačuje socialne prispevke za vseh 63.000 evrov bruto mesečne plače, po predlogu Resni.ce bi jih plačeval samo do meje 7500 evrov bruto mesečne plače. Za dodatnih 56.000 evrov mu ne bi bilo treba plačati popolnoma nobenih prispevkov za socialno varnost,« je Kašman ilustriral učinke neoliberalnih ukrepov. 

    image_alt
    V Sloveniji so padli vsi obrambni zidovi pred populizmom

    Kljub temu da v slovenskem političnem prostoru stranka deluje razmeroma novo, v svetovnem merilu ne predstavlja novosti. »Resni.ca se najbolje vklaplja v gibanja, ki so nastala okoli padlega brazilskega predsednika Bolsonara in sedanjega ameriškega predsednika Trumpa. Pri čemer ne gre za 'populistična' gibanja, kot jih velikokrat predstavljajo liberalni politični komentatorji, ampak za bahave zagovornike bogatenja peščice na račun siromašenja družbene večine,« je ocenil Kašman.

    Tudi suverenizem, kot ga v programu opisuje Resni.ca, Kašmana ni prepričal, saj čeprav izraža »skeptično stališče do mednarodnih imperialističnih vojaških paktov«, ne gradi na izboljšanju dejanskih materialnih pogojev za življenje delovnih ljudi v Sloveniji. 

    Podkast

    Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

    Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Milan Brglez: Stevanović je podoben primer kot nemška AfD

    Bivši predsednik državnega zbora ocenjuje, da je izvolitev prvaka Resnice isto, kot da bi v nemškem parlamentu dali mesto predsednika parlamenta stranki AfD.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Madžarska

    Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

    On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
    14. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova generacija

    24 poslancev nove generacije: konec pravil in stare politike?

    Verčič: Ironija, memi in kratki formati niso zgolj slog, temveč način mišljenja. Lukšić: Tako se po novem dela politika.
    Pija Kapitanovič 16. 4. 2026 | 10:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Projekt VirtuaLearn

    Ko telo miruje, moč izginja – in možgani pozabljajo

    Projekt VirtuaLearn raziskuje pomembnost gibanja za usklajeno delovanje mišic in živčnega sistema.
    Maja Južnič Sotlar 16. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ženski boks

    Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

    Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
    Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Salzburg

    V prometni nesreči umrl nekdanji Arsenalov in Liverpoolov čuvaj mreže

    V okolici Salzburga je v tragični nesreči umrl nekdanji vratar Arsenala, Juventusa, Liverpoola in avstrijske reprezentance.
    16. 4. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Celjani so se znova spremenili v šampionsko pošast

    Z zmago v drugem derbiju 30. kola 1. SNL vodilne od tretjega naslova državnih prvakov ločijo le še dnevi ali ure. Svit Sešlar je za 1. SNL neprecenljiv mojster.
    Gorazd Nejedly 16. 4. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Sedem milijonov dronov in na desettisoče robotov: nova doba vojne v Ukrajini

    Najnovejši ruski napadi niso povzročili le ogromno škode, temveč so terjali tudi človeška življenja.
    Boris Čibej 16. 4. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odstop

    Jaka Lopatič odstopil kot odgovorni urednik Siola

    Za vršilko dolžnosti odgovorne urednice bo predlagana Katja Nakrst, so navedli v družbi TSmedia, ki je del skupine Telekoma Slovenije.
    16. 4. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanja poslanka

    To bo na RTV delala Mojca Šetinc Pašek

    Ob delu novinarjev, ki so se podali v parlamentarno politiko, se samo od sebe postavlja vprašanje o nepristranskosti njihovega poročanja.
    16. 4. 2026 | 15:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Sedem milijonov dronov in na desettisoče robotov: nova doba vojne v Ukrajini

    Najnovejši ruski napadi niso povzročili le ogromno škode, temveč so terjali tudi človeška življenja.
    Boris Čibej 16. 4. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odstop

    Jaka Lopatič odstopil kot odgovorni urednik Siola

    Za vršilko dolžnosti odgovorne urednice bo predlagana Katja Nakrst, so navedli v družbi TSmedia, ki je del skupine Telekoma Slovenije.
    16. 4. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanja poslanka

    To bo na RTV delala Mojca Šetinc Pašek

    Ob delu novinarjev, ki so se podali v parlamentarno politiko, se samo od sebe postavlja vprašanje o nepristranskosti njihovega poročanja.
    16. 4. 2026 | 15:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več

