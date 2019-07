FOTO:Politični analitiki o posledicah imenovanja Lenarčiča za koalicijo

Bogdan Biščak Foto Uroš Hočevar

Bogdan Biščak politični analitik

Tudi letos se pričakuje vroča in burna politična jesen, ki se bo končala kot vse politične jeseni – neburno. Koalicija ne bo razpadla, bolj je vprašanje, kaj bo z Levico, kjer pričakujem več zavezanosti vsebinam kot pri koalicijskih partnerjih. Veliko bo odvisno od tega, ali bo koalicija pripravljena kaj popustili ali narediti resen časovni načrt, kako te projekte izpeljati. Ali bi lahko na mesto Levice vskočila NSi? Ne verjamem. N. G.

Rok Čakš

Rok Čakš Urednik spletnega portala domovina.je

V Sloveniji je razširjen občutek, da si ljudje želijo apolitičnih kandidatov, tudi če gre za politične funkcije, saj nenehno govorimo, kako na pomembnih položajih hočemo strokovnjake. Čeprav se mu rahljajo vezi v koaliciji, Šarec raje stavi na podporo javnosti, zato bo ta odločitev zanj pozitivna. Predčasnih volitev se ne boji, kvečjemu bi mu prinesle večjo formalno moč. Imenovanje Lenarčiča nasprotuje željam SD, ki je imel s Tanjo Fajon visoke ambicije. V prihodnosti se bo iskrilo predvsem med LMŠ in SD, med njima pa se bodo merile kadrovske moči. A. V.

Matevž Tomšič

Matevž Tomšič politični analitik

Vladna koalicija ni nastala na podlagi pozitivnega programa, ampak zato, da na oblast ne bi prišel Janez Janša. Povezanosti ni bilo pričakovati in to se je bolj ali manj uresničilo. Večje kot bodo ambicije koalicijskih strank, več bo trenj. To se je pokazalo ob imenovanju komisarskega kandidata. Enako velja, da težje kot bodo vladne odločitve, bolj napeta bodo razmerja v koaliciji. Za zdaj drži manjše koalicijske partnerice v vladi predvsem strah pred predčasnimi volitvami oziroma pred reakcijo njihovih volivcev, če bi se odločile za drugačno koalicijo. A ti strahovi lahko popustijo. A. V.

Andraž Zorko

Andraž Zorko politični analitik, Valicon

Vroče politične jeseni ni pričakovati, ker volitve niso v nikogaršnjem interesu. Levica, ki grozi, da ne bo podprla proračuna, mora zaradi lastne volilne baze večkrat opozoriti na to možnost. Dejstvo pa je, da marsikateri zakon lahko koalicija sprejme tudi brez nje, sploh če gre za navadno večino. Zato mislim, da so te grožnje bolj ali manj brezzobe. Tudi s SD se bodo pomirile strasti, saj si še enih volitev verjetno ne morejo privoščiti. Na evropskih volitvah so sicer dosegli lep uspeh, a dvomim, da bi stranka na parlamentarnih kaj pridobila. S. S.

Kljub ostrim napovedim v koalicijskih strankah, ki so bile nezadovoljne z načinom, kako je premier Marjan Šarec izbral kandidata za evropskega komisarja, je veleposlanik Janez Lenarčič na vladi dobil 13 glasov, trije ministri SD so bili proti Nedavno je Levica zagrozila z nepodporo proračuna , če se sodelovanje z vlado ne bo spremenilo.Na vprašanje, ali to pomeni vročo jesen, odgovarjajo politični analitiki.