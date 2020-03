Politični vrh o delovanju političnih institucij v času krize

Predsednik republikeje za danes sklical izredno srečanje s predsedniki državnega zbora, vlade in državnega sveta,inKot so napovedali v uradu predsednika Republike Slovenije, so bile teme srečanja predvsem delovanje političnih institucij v času krize, o njihovem sodelovanju in skupnih prizadevanjih za politično enotnost za usklajeno delovanje, pri čemer naj bi naslovili tudi možnosti skrajšanja rokov za uveljavitev nujne zakonodaje, h čemur je pozval Janez Janša. Zatem bo predsednik državnega zbora o tej možnosti razpravljal tudi s poslanskimi skupinami. Po današnjem srečanju, ki se je začelo ob 11. uri, bo predvidoma ob 12.30 novinarska konferenca, na kateri bodo sodelovali vsi štirje predsedniki.