FOTO:Politika išče predvsem koristi zase

Ljubljana – Pokojninska reforma in večja produktivnost aktivnega dela prebivalstva sta pravi rešitvi problema starajočega se prebivalstva in vse večjih potreb po sofinanciranju pokojnin. Vse drugo je maska za skrivanje političnih ciljev ene in druge strani oziroma prepir o tem, kdo v politiki bi imel večje koristi od državnega premoženja in kako.»Zelo nehvaležno je ekonomistu ocenjevati politični piar, katerega pravi namen je skrit,« je bil oster ekonomist in nekdanji minister za finance Dušan Mramor. Če sem o koalicijskem predlogu menil, da ekonomskih razlogov za ustanovitev demografskega sklada absolutno ni oziroma da je ...