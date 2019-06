Politika kar s čivki ustavlja prodajo Abanke

Temperatura zaradi odločanja o prodaji Abanke se z iztekanjem roka dviguje. Najprej je za to poskrbel predsednik vlade, ko je minuli teden čivknil, da bi moral Slovenski državni holding (SDH) krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje. Njegov poziv so pograbili včeraj še v SD, ko so objavili, da od pristojnih institucij pričakujejo, da do konca sodnega postopka, ki ga je evropska komisija zaradi »bančne luknje« sprožila proti Sloveniji, prodajo banke zamrznejo.Prodaja Abanke je letošnji ključni projekt za SDH. Populistični tviti politike seveda pomenijo politični pritisk na upravljalca državnega premoženja, ki jih njegovi ...

