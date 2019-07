FOTO:Politika še odloča o šefu turističnega holdinga

Ljubljana – Po informacijah iz vladne koalicije bi novo družbo lahko vodil Andrej Božič, član uprave SDH, javnosti bolj znan kot nekdanji dolgoletni direktor Steklarne Hrastnik. Iz dela politike, ki je v ozadju njegovega imenovanja na vrh državnega holdinga, namreč prihajajo informacije o nezadovoljstvu z njegovim delom v SDH.Iz več nepovezanih virov je slišati informacije o pogovorih glede Božičevega odhoda iz uprave SDH. Za to, da bi bil pripravljen oditi sporazumno, naj bi bila izpostavljena želja po položaju na vrhu posebne namenske družbe, pod katero bo nastal državni turistični holding. Božič sicer na SDH operativno ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.