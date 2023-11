Politika ta teden o obnovi po poplavah in lastni rekonstrukciji

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob bo jutri gostil posvet vodij parlamentarnih strank, na njem bo glavna tema osnutek predloga zakona o obnovi, do katerega so zaradi novih in višjih davkov kritični v gospodarstvu. V sredo pa bo koalicija razpravljala o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in možnosti rekonstrukcije vlade. Kaj se obeta v tem politićnem tednu?