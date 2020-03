Politike morajo omogočati razvoj

Nekdanji minister, ki je izdal energetsko soglasje za Teš 6, župan, poslanec in vodja projekta hidroelektrarne Mokrice, pravi, da morajo biti vse politike uravnotežene med skrbjo za okolje in razvojem. Skrb za okolje ne sme pomeniti konzervacije sedanjega stanja, saj se narava spreminja.



»V celem toku je spodnja Sava že kanal, ki ga s hidroelektrarnami seveda spreminjamo, a vračanje v prvotno stanje je nesmotrno. Frekvenca in višina pretokov se povečuje,« pravi Vizjak, ki bo zagovarjal, da se v politiki ne daje prednosti nobenemu področju, ne naravi ne gospodarstvu.



Za mnoge samoumevno, da ko odpre pipo, priteče voda, ko pritisne stikalo, zasveti luč in ko vrže odpadek v zabojnik, da je za odpadke poskrbljeno, pravi Vizjak in meni, da je zadaj zelo veliko strokovnega dela. Označil se je za velikega zagovornika samooskrbe z vodo, elektriko, hrane in ravnanjem z odpadki. »Srednjeročno ne smemo biti odvisni od tujine,« pravi Vizjak, ki zagovarja regijske sežigalnice, ki bi bile povezane s sistemi daljinskega ogrevanja. Tako bo cena ravnanja z odpadki in cena ogrevanja konkurenčna.



Vizjak ima tri ključne prioritete. Nemudoma želi odpraviti težave s kopičenjem odpadkov, skrajšati pridobivanje dovoljenj, ki jih izdaja MOP in poskrbeti za izvedba ključnih projektov te države, ki se kopičijo. »Če država sprejme državni prostorski načrt, morajo državni organi izpeljati projekt, ne pa delati vsega, da se projekt ne zgodi,« pravi Vizjak.



Številne nevladne organizacije po mnenju Vizjaka blokirajo projekte. »Velikokrat gledajo zelo ozko in pristransko,« pravi Vizjak, ki bi revizije projektov zaupal »izkušenim seniorjem«. »Vse nevladne organizacije pa ne morejo dobiti statusa, da delujejo v javnem interesu, zlasti ne trije, ki se dobijo v gostilni,« meni Vizjak.



Vizjak podpira načrt uvedbe višje okoljske dajatve za podjetja, ki dajejo embalažo na trg. S predvidoma zbranimi 10 milijoni naj bi odpeljali nakopičeno odpadno embalažo. Premislek, ali naj to poteka na ravni komunala ali države, mora biti opravljen v 14 dneh. Vizjak čuti, da lahko nekaj naredi, položaja ministra ne potrebuje, kot pravi, ima udobno službo in le še osem let do upokojitve.



Vizjak napoveduje program debirokratizacije izdajanja dovoljenj še letos. Predhodni postopek je napaka, drugo pa so nesmiselne dodatne zahteve, ki so jih naši uradniki dodali evropskim predpisom. Tako morajo v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi narediti študijo, kako bi se bleščale sončne elektrarne na odpadni zemljini, za bleščanje akumulacije hidroelektrarne pa tega ni treba narediti. Gradbeni zakon pa predvideva, da imaš za projekt vsa zemljišča, kar je pri velikih projektih neuresničljiva in draga zahteva.