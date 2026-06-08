Politiki na družbenih omrežjih: všečni posnetki brez podvprašanj

Čedalje pogosteje se dogaja, da politiki izjave posnamejo in objavijo na družbenih omrežjih, s čimer se izognejo novinarjem in njihovim vprašanjem. V minulem mandatu smo tako med drugim spremljali nekatere izjave premiera Roberta Goloba, v tem duhu je potekalo sestavljanje nove koalicije, ki je podpis koalicijskega sporazuma posnela in objavila na youtubu.

Podpis koalicijske pogodbe je bil posnet kot veličasten dogodek, pri katerem so koalicijski partnerji zmagoslavno in s širokimi nasmeški sklenili roke, mediji so predvajali posnete izjave, možnosti za vprašanja ni bilo. To pomeni, je poudaril dr. Marko Milosavljević s katedre z novinarstvo fakultete za družbene vede (FDV), da pridejo informacije nefiltrirano do javnosti. »Nihče ne preverja njihovih trditev, nihče jim ne postavi neprijetnih vprašanj in podvprašanj. Predstavijo se lahko v najlepši luči in govorijo o tistem, o čemer želijo. To pomeni tudi, da o marsičem ne govorijo.« Medtem ko so strokovnjaki kritični, novi v. d. direktorja Ukoma po drugi strani meni, da mediji niso več steber demokracije.