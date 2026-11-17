Glavna značilnost interpretacije rezultatov vsakokratnih volitev županov in občinskih svetnikov je, da velika večina političnih akterjev razglasi zmago ali volilni uspeh, skoraj nihče pa ne prizna poraza ali neuspeha. Nič drugače ni bilo letos. »Zmagovalci prvega kroga lokalnih volitev so tudi tokrat predvsem nestrankarski kandidati in lokalne liste, tako pri izvolitvi županov kot pri zastopanosti v občinskih in mestnih svetih,« ocenjuje politologinja dr. Simona Kukovič, redna profesorica na Fakulteti za uporabne družbene študije. https://www.delo.si/novice/slovenija/luksic-demokrati-sele-zdaj-kaznovani-za-svojo-strankarsko-odlocitev Med parlamentarnimi strankami se je okrepila SDS, ki je povečala število svojih svetnikov, pa tudi Levica v bolj urbanih okoljih. Stranka SDS si je tokrat ...