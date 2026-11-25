Prejemanje polne pokojnine in plače ob nadaljevanju dela je eden od posegov v pokojninski sistem in delovno zakonodajo, ki jih bo prinesel zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, če ga bodo volivci 6. decembra potrdili. Zagovorniki so prepričani, da bi bila taka ureditev edina pravična, saj bo posameznik prejemal svojo prisluženo pokojnino, delodajalec pa bo imel odločilno besedo pri tem, s kom želi še sodelovati. Pobudniki referenduma pa imajo glede določil celo vrsto pomislekov, med drugim zaradi avtomatične prekinitve pogodbe o zaposlitvi in njenih posledicah, pa tudi obravnave pokojninskega zavarovanja kot rentnega nalaganja. Kaj konkretno predvideva interventni zakon? V zakon o delovnih razmerjih posega z novim členom, ki pravi, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati z ...