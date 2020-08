Polna zaposlitev, od tega 10 ur na teden prosti

Foto: HOFER

Foto: HOFER

Približno četrtino delovnika pa so zaposleni v logistiki in prodaji lahko prosti.Diskontni trgovec HOFER, ki na slovenskih tleh deluje od leta 2005, veliko pozornosti namenja oblikovanju spodbudnega delovnega okolja in iskanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem. Del tega je tudi nov zaposlitveni model, ki bo zaposlenim v prodaji in logistiki omogočal, da lahko več časa preživijo z družino, se ukvarjajo s svojimi hobiji ali opravljajo še katero drugo dopolnilno dejavnost, na primer skrbijo za družinsko kmetijo, a so hkrati zaposleni za polni delovni čas.Zaposlitveni model »HOFER (po)polni delovni čas« omogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. To pomeni, da bodo HOFERjevi zaposleni delali krajši delovni čas, vendar bodo zaposleni za polni čas in štela se jim bo polna pokojninska doba. Ob tem jim bodo pripadale vse pravice, ki jih prejmejo zaposleni za polni delovni čas, med drugim tudi polni regres, ki je v letu 2020 pri HOFERju znašal kar 1700 evrov.Treba je omeniti, da zaposlitvena oblika za krajši delovni čas v slovenskem okolju ni običajna, posledično pa temu tudi ni prilagojena veljavna pokojninska zakonodaja, predvsem na področju socialnih transferjev. Novi model premošča omejitve dela za krajši čas in hkrati ohranja njegove prednosti, saj je to tisto, kar se veliko zaposlenim zdi še posebej privlačno.Testno obdobje bodo začeli že prihodnji mesec, vanj pa bodo vključeni zaposleni približno četrtine trgovin in izbranega področja logistike. V tem času bodo ocenjevali vpliv novega modela in odzive zaposlenih ter tako prilagajali procese pilotne faze, ki se začenja 2021 in v katero se bodo lahko vključili drugi zaposleni omenjenih dveh področij. Do konca 2021 naj bi bilo v zaposlitveni model »HOFER (po)polni delovni čas« vključenih več kot 1200 zaposlenih v prodaji in logistiki, kar je okoli 75 % vseh zaposlenih na teh področjih.Rezultati anonimne ankete, ki jo za HOFER opravlja neodvisna institucija, kažejo, da je indeks zadovoljstva z zaposlitvijo pri HOFERju najvišji v mednarodni skupini trgovca in hkrati nad panožnim standardom. K temu zagotovo pripomorejo tudi. Sveže sadje in zelenjava ter topli napitki za zaposlene, tu so še številna izobraževanja in tristopenjski koncept motivacije. Ob vstopu v tretje leto zaposlitve je zaposlenim v prodaji in logistiki tako zdaj na voljo tudi možnost zaposlitve za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo.Ob vstopu v podjetje zaposleni avtomatsko prejmePo prvem letu začne podjetje zaposlenim plačevati vPo drugem letu lahko zaposleni vstopi v modelPošteno plačilo je pomemben del motivacije na delovnem mestu. Zaposleni v prodaji pri HOFERju že danes prejemajo panožno, januar 2020 pa jim je v povprečju prinesel kar za 18 % višje plačilo. To je bil najvišji enkratni dvig plačila v zgodovini podjetja. Prodajalci tako za četrtino krajši delovnik vseeno prejemajo plačilo, ki je skoraj za tretjino višje od zakonsko določene minimalne plače za polni delovni čas.