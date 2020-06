Polne portoroške plaže

Hotelirji upajo, da bodo uspeli privabiti tudi domače goste, ki sicer dopustujejo drugje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pogled na osrednjo portoroško plažo iz zraka: senčniki so razprti, pomoli so povsem polni. FOTO: Okolje Piran

Minuli konec tedna so bile portoroške plaže polne, v kraju pa živahen turistični utrip. »Glede na to, da še pred dvema mesecema nismo vedeli, ali bomo sploh delali, moramo biti optimistični. Čez teden smo zasedeni do 60 odstotkov, ob koncih tedna pa smo skoraj polni. Izpada zaradi spomladanskega zaprtja - predvsem za velikonočne praznike - pa ne bomo mogli nadomestili,« poveiz Eurotas hotelov, ki med drugim upravlja s hoteli v Portorožu, Piranu in Fiesi.Pinter ocenjuje, da so imeli v letošnjem letu za 45 odstotkov manj obiska kot v primerljivem obdobju lani. Dodatnih 20 odstotkov prihodkov pa bodo predvidoma izgubili na račun organiziranih skupin, ki jih letos ni. »Zelo dober odziv pa imamo zaradi vavčerjev in upamo, da bomo uspeli prepričati slovenske goste, ki morda sicer dopustujejo drugje, da je tudi slovenska obala vredna obiska,« pravi.Kot nadaljuje, imajo precej opraviti s prilagajanjem na nove ukrepe, ki jih zahteva Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) – od strežbe zajtrka, ki je bil prej samopostrežen, do dodatne obravnave gostov ob prihodu, kjer jih obvestijo o vseh navodilih za zmanjšanje tveganja okužbe z novim koronavirusom. »Gre sicer le za priporočila, a opažamo, da jih gostje v veliki večini primerov z razumevanjem sprejmejo in se jih držijo.Po Pinterjevih besedah v njihovih hotelih v Piranu in Fiesi trenutno prevladujejo nemško govoreči gostje, sledijo pa jim Slovenci, v Portorožu pa je položaj obrnjen. V manjšem delu gostijo tudi Madžare, čehe in Slovake, medtem ko Italijane pričakujejo v prihodnjih tednih, saj so se tam omejitveni ukrepi sproščali počasneje. V zvezi z rezervacijami za julij in avgust omeni, da se – razen tistih, ki so jih imeli že pred izbruhom pandemije – vse odvija v zadnjem trenutku. »Skoraj polovico rezervacij gostje izvedejo dva dni ali pa tudi zgolj le nekaj ur pred prihodom,« izpostavi. Goste sicer vabijo z 20-odstotnim popustom ob zgodnji prijavi.