Polovica ministrstev zaostruje delo na domu: kje se napovedujejo omejitve

Med zaposlenimi na ministrstvu za pravosodje je pred kratkim završalo, saj je minister Mihael Zupančič napovedal spremembe pravilnika o delu na domu. Neuradno naj bi to vrsto dela prepovedali ob ponedeljkih in petkih ter dan pred dopustom in dan po njem. »Pripravlja se posodobitev pravil o opravljanju dela na domu. Obseg dela se bo s sedanjih deset dni na mesec predvidoma spremenil na do osem dni na mesec,« so za Delo potrdili na resornem ministrstvu. Preverili smo, koliko uslužbencev na vseh ministrstvih dela na daljavo, koliko dni na mesec in kje se pripravljajo spremembe internih pravilnikov.